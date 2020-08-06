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Трамп розглядає можливість заборони на роботу Alibaba у США
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 17 сер, 2020 14:07
Пропонуємо до обговорення:
Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість заборони на роботу в Сполучених Штатах низки китайських компаній, у тому числі й найбільшої інтернет-компанії Китаю Alibaba.
Дивися повний текст Трамп розглядає можливість заборони на роботу Alibaba у США
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Додано: Пон 17 сер, 2020 14:07
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