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Укренерго за пів року отримала 18 млрд грн збитків, але...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 17 сер, 2020 14:46
Пропонуємо до обговорення:
Чистий збиток НЕК Укренерго в першому півріччі 2020 року склав 18,03 млрд грн проти прибутку в розмірі 1,765 млрд грн за аналогічний період 2019 року.
Дивися повний текст Укренерго за пів року отримала 18 млрд грн збитків, але дохід при цьому зріс усемеро
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Додано: Пон 17 сер, 2020 14:46
За счет чего вырос доход????)))))
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