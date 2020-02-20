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Finance.ua навчився
запам'ятовувати вашу мовну...

Finance.ua навчився запам'ятовувати вашу мовну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 15:04

Finance.ua навчився запам'ятовувати вашу мовну...

Пропонуємо до обговорення:
Інформаційний портал - це велика праця не лише редакторів і журналістів, а й тих, хто стоїть за створенням технічного боку.

Дивися повний текст 🎉Finance.ua навчився запам'ятовувати вашу мовну версію.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 15:04

нарешті... через 20 років існування проекту ...
a_demchenko2010
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 16:03

Чи це мій комп'ютер запам'ятовує мовну версію, яку я відвідав останньою?
consulaugur
 
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