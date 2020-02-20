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Дивися повний текст 🎉Finance.ua навчився запам'ятовувати вашу мовну версію.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 17 сер, 2020 15:04
Finance.ua навчився запам'ятовувати вашу мовну...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 🎉Finance.ua навчився запам'ятовувати вашу мовну версію.
Додано: Пон 17 сер, 2020 16:03
Чи це мій комп'ютер запам'ятовує мовну версію, яку я відвідав останньою?
Додано: Вів 18 сер, 2020 04:29
За все время, сколько я посещаю finance, а это более 10 лет, я ни разу не нажимал кнопку смены языка. Может быть потому, что язык по- умолчанию совпадает в моим родным
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Вів 18 сер, 2020 06:30
Re: Finance.ua навчився запам'ятовувати вашу мовну...
Кому надо и так могли сменить язык.
В чем достижение хз.
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