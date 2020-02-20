Finance.ua навчився запам'ятовувати вашу мовну...

Уважаемый Владимир!
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С ув.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 сер, 2020 12:45
Уважаемый Владимир!
Чтобы корректно работало "запоминание" необходимо выставлять предпочитаемый язык через переключатель в шапке. А не ручным вводом в адрес.
С ув.
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