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Bentley представив найшвидший в світі кросовер (фото, відео)
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Додано: Пон 17 сер, 2020 15:06
Пропонуємо до обговорення:
Британський автовиробник Bentley представив люксовий кросовер 2021 Bentayga Speed, який є найшвидшим на планеті. До "сотні" він розганяється за 3,9 секунди і розвиває швидкість до 306 км/год.
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Додано: Пон 17 сер, 2020 15:06
Ага, щас
JEEP Grand Cherokee Trackhawk в стоке:
Разгон до 100 км/ч: 3.7сек
Мощность двигателя: 717 лс
Крутящий момент: 875 Нм при 4800 об/мин.
год выпуска: 2018
и вид брутальнее, и дешевле, и не англосаксонская туфта
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