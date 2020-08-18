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Bentley представив найшвидший
в світі кросовер (фото, відео)

Bentley представив найшвидший в світі кросовер (фото, відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 15:06

Bentley представив найшвидший в світі кросовер (фото, відео)

Пропонуємо до обговорення:
Британський автовиробник Bentley представив люксовий кросовер 2021 Bentayga Speed, який є найшвидшим на планеті. До "сотні" він розганяється за 3,9 секунди і розвиває швидкість до 306 км/год.​​

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 15:06

Ага, щас

JEEP Grand Cherokee Trackhawk в стоке:

Разгон до 100 км/ч: 3.7сек
Мощность двигателя: 717 лс
Крутящий момент: 875 Нм при 4800 об/мин.

год выпуска: 2018
и вид брутальнее, и дешевле, и не англосаксонская туфта
telesystem444
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 10:26

telesystem444
Тюнеры из американского ателье Hennessey Performance доработали серийный Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Мощность стандартной 6.2-литровой компрессорной «восьмерки» выросла до 1200 л.с., а время разгона до 100 км/ч составило рекордные 2.3 секунды.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 19:13

скоро на дорогах Украины...
ruslan42212
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