Держава втратила контроль над ринком енергетики, в результаті чого не змогла оперативно реагувати на кризові явища, які мали різні причини.
Дивися повний текст У Раді пояснили причини економічної кризи в Україні.
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Додано: Пон 17 сер, 2020 15:35
У Раді пояснили причини економічної кризи в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Раді пояснили причини економічної кризи в Україні.
Додано: Пон 17 сер, 2020 15:40
Всё нет нет главного:
1. Кто и зачем это сделал? А ведь об этом знали ВСЕ.
2. Какие меры приняты? Реальные восстанавливающие, а не открытие экспорта электроэнергии.
3. Где результат? В цифрах? В отловленных "заинтересованных лицах", в восстановленных производственных процессах? Экономике?
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