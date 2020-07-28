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У Раді пояснили причини
економічної кризи в Україні

У Раді пояснили причини економічної кризи в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 15:35

У Раді пояснили причини економічної кризи в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Держава втратила контроль над ринком енергетики, в результаті чого не змогла оперативно реагувати на кризові явища, які мали різні причини.

Дивися повний текст У Раді пояснили причини економічної кризи в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 15:35

Дождемся сентября) а потом видно будет как "хорошо" заживём!
straponesa
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 15:40

Всё нет нет главного:
1. Кто и зачем это сделал? А ведь об этом знали ВСЕ.
2. Какие меры приняты? Реальные восстанавливающие, а не открытие экспорта электроэнергии.
3. Где результат? В цифрах? В отловленных "заинтересованных лицах", в восстановленных производственных процессах? Экономике?
Kudrjavuy
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