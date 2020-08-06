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ТОП-5 країн, у яких українці
найчастіше відкривають...

ТОП-5 країн, у яких українці найчастіше відкривають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 17:07

ТОП-5 країн, у яких українці найчастіше відкривають...

Пропонуємо до обговорення:
Найчастіше громадяни України намагаються відкрити банківські рахунки в Європі.

Дивися повний текст ТОП-5 країн, у яких українці найчастіше відкривають банківські рахунки.
R2
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Там банки платять 2%, а тут 0,1%
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