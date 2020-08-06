Найчастіше громадяни України намагаються відкрити банківські рахунки в Європі.
Дивися повний текст ТОП-5 країн, у яких українці найчастіше відкривають банківські рахунки.
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Додано: Пон 17 сер, 2020 17:07
ТОП-5 країн, у яких українці найчастіше відкривають...
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Дивися повний текст ТОП-5 країн, у яких українці найчастіше відкривають банківські рахунки.
Додано: Пон 17 сер, 2020 17:29
Додано: Пон 17 сер, 2020 23:02
Наверное,в этих странах нашим ворам чиновникам легче всего отмывать деньги.
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