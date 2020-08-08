У компанії "Нафтогаз" заявили, що запускають новий тариф – "Річний".
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" запускає новий тариф: як українцям зафіксувати ціну газу на рік.
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Додано: Пон 17 сер, 2020 19:23
"Нафтогаз" запускає новий тариф: як українцям...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" запускає новий тариф: як українцям зафіксувати ціну газу на рік.
Додано: Пон 17 сер, 2020 19:23
Если предлагают зафиксировать, то 100% грядет нае*алово, как с газовым запасом, когда нарид даже проплатил вперед.
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