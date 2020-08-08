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"Нафтогаз" запускає новий
тариф: як українцям...

"Нафтогаз" запускає новий тариф: як українцям...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 19:23

"Нафтогаз" запускає новий тариф: як українцям...

Пропонуємо до обговорення:
У компанії "Нафтогаз" заявили, що запускають новий тариф – "Річний".

Дивися повний текст \"Нафтогаз\" запускає новий тариф: як українцям зафіксувати ціну газу на рік.
R2
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Если предлагают зафиксировать, то 100% грядет нае*алово, как с газовым запасом, когда нарид даже проплатил вперед.
summacut
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 21:22

Нафтогаз і наепалово це тотожності
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