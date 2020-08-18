У компанії "Нафтогаз" заявили, що запускають новий тариф – "Річний".
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" запускає новий тариф: як українцям зафіксувати ціну газу на рік.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 17 сер, 2020 19:23
"Нафтогаз" запускає новий тариф: як українцям...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" запускає новий тариф: як українцям зафіксувати ціну газу на рік.
Додано: Пон 17 сер, 2020 19:23
Если предлагают зафиксировать, то 100% грядет нае*алово, как с газовым запасом, когда нарид даже проплатил вперед.
Додано: Вів 18 сер, 2020 08:22
Нафтогаз установил тарифы на газ на лето, а как же рынок, как можно устанавливать если рыночная цена газа ниже, опять кинули народ на очередной схеме, это был.......во будет и дальше продолжатся, пока народ этой гидре голову не скрутит, пора уже наконец подняться и смести этих чертей как страшный сон, если это не сделать, будут дальше давить тарифами, и ценами, так, что народ, думай.
Додано: Вів 18 сер, 2020 11:57
Скажите пжлста... а плата за фиксацию цены на газ Нафтогазом будет взиматься?
Додано: Вів 18 сер, 2020 19:53
Re:
Додано: Сер 26 сер, 2020 08:58
В условиях доп. соглашения на сайте 104.ua к договору Облгазсбыт навязывает требование первоочередного потребления проплаченного по акционной цене газа. На изменение этого пункта соглашения не соглашаются. Это по сути использование монопольного положения на рынке. Покупатель не имеет возможности использовать приобретенный товар тогда, когда ему это выгодней в пределах договорного срока. Очевидно стремление гарантированно получить сверхприбыль, при этом не затратив собственных ресурсов.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|