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"Нафтогаз" запускає новий
тариф: як українцям...

"Нафтогаз" запускає новий тариф: як українцям...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 19:23

"Нафтогаз" запускає новий тариф: як українцям...

Пропонуємо до обговорення:
У компанії "Нафтогаз" заявили, що запускають новий тариф – "Річний".

Дивися повний текст \"Нафтогаз\" запускає новий тариф: як українцям зафіксувати ціну газу на рік.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 19:23

Если предлагают зафиксировать, то 100% грядет нае*алово, как с газовым запасом, когда нарид даже проплатил вперед.
summacut
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 21:22

Нафтогаз і наепалово це тотожності
Українець
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 08:22

Нафтогаз установил тарифы на газ на лето, а как же рынок, как можно устанавливать если рыночная цена газа ниже, опять кинули народ на очередной схеме, это был.......во будет и дальше продолжатся, пока народ этой гидре голову не скрутит, пора уже наконец подняться и смести этих чертей как страшный сон, если это не сделать, будут дальше давить тарифами, и ценами, так, что народ, думай.
muznikolaj02
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 11:57

Скажите пжлста... а плата за фиксацию цены на газ Нафтогазом будет взиматься?
tvd4
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 14:31

tvd4 - ну а как вы хотели, надо же чтобы мама была довольна ))
yalta1965
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 19:53

Re:

  muznikolaj02 написав:так, что народ, думай.
настоящих буйных мало..) а те клоуны что есть на побегушках у олигархата рыжего .. им только до кормушки дорваться дай...
  tvd4 написав:а плата за фиксацию цены на газ Нафтогазом будет взиматься?
помесячно)
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 08:58

В условиях доп. соглашения на сайте 104.ua к договору Облгазсбыт навязывает требование первоочередного потребления проплаченного по акционной цене газа. На изменение этого пункта соглашения не соглашаются. Это по сути использование монопольного положения на рынке. Покупатель не имеет возможности использовать приобретенный товар тогда, когда ему это выгодней в пределах договорного срока. Очевидно стремление гарантированно получить сверхприбыль, при этом не затратив собственных ресурсов.
vasylbel59
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 06:56

  vasylbel59 написав:В условиях доп. соглашения на сайте 104.ua к договору Облгазсбыт навязывает требование первоочередного потребления проплаченного по акционной цене газа. На изменение этого пункта соглашения не соглашаются. Это по сути использование монопольного положения на рынке. Покупатель не имеет возможности использовать приобретенный товар тогда, когда ему это выгодней в пределах договорного срока. Очевидно стремление гарантированно получить сверхприбыль, при этом не затратив собственных ресурсов.


Ну так велком в Нафтогаз. Наш местный газсбыт выкатил в августе цену 4,2 грню., у нафтогаза 3,24 в августе. В сентябре нафтогаз рисует 4,7 грн. за куб, наш местный газсбыт пока цену не сложил, хотя уже должен был.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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