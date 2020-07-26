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Приватизацію готелю "Дніпро"
намагаються скасувати через суд

Приватизацію готелю "Дніпро" намагаються скасувати через суд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 19:33

Приватизацію готелю "Дніпро" намагаються скасувати через суд

Пропонуємо до обговорення:
Приватизація готелю "Дніпро" буде оскаржена в суді. Позивач просить скасувати наказ Фонду державного майна про затвердження результатів аукціону.

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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 19:33

Это ж не по ахметовски давать справедливою цену. Когда за 200 млн все гоки укррудпрома купил тогда норм.
l4567
 
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