Приватизація готелю "Дніпро" буде оскаржена в суді. Позивач просить скасувати наказ Фонду державного майна про затвердження результатів аукціону.
Дивися повний текст Приватизацію готелю \"Дніпро\" намагаються скасувати через суд.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 17 сер, 2020 19:33
Приватизацію готелю "Дніпро" намагаються скасувати через суд
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Приватизацію готелю \"Дніпро\" намагаються скасувати через суд.
Додано: Пон 17 сер, 2020 19:33
Это ж не по ахметовски давать справедливою цену. Когда за 200 млн все гоки укррудпрома купил тогда норм.
Зараз переглядають цей форум: yama і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|