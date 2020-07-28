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Влада Німеччини почала розслідування проти Amazon
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 17 сер, 2020 21:39
Пропонуємо до обговорення:
Влада Німеччини почала розслідування проти інтернет-рітейлера Amazon.com у зв'язку з підозрами, що американська компанія у період пандемії зловживає своїм домінуючим становищем, впливаючи на сторонніх продавців, які використовують її платформу.
Дивися повний текст Влада Німеччини почала розслідування проти Amazon
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Додано: Пон 17 сер, 2020 21:40
Это уже война. Трубу меняют на Амазон.
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