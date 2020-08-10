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Економічний ефект від роботи
НАБУ за пів року склав...

Економічний ефект від роботи НАБУ за пів року склав...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 21:44

Економічний ефект від роботи НАБУ за пів року склав...

Пропонуємо до обговорення:
Економічний ефект від роботи Національного антикорупційного бюро України у першому півріччі 2020 року склав понад 1,5 млрд грн.

Дивися повний текст Економічний ефект від роботи НАБУ за пів року склав понад 1,5 млрд грн — Ситник.
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