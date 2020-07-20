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Український стартап
представив електобайк, що...

Український стартап представив електобайк, що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 07:52

Український стартап представив електобайк, що...

Пропонуємо до обговорення:
Український стартап Delfast представив новий електричний маунтинбайк Cross Dirt.

Дивися повний текст Український стартап представив електобайк, що розганяється до 80 км/год (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 07:52

Интересная разработка. Но цена. За эти деньги можно купить машину. Найдутся ли энтузиасты, готовые заплатить такую сумму за байк?
strela42224
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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