Український стартап Delfast представив новий електричний маунтинбайк Cross Dirt.
Дивися повний текст Український стартап представив електобайк, що розганяється до 80 км/год (фото).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 сер, 2020 07:52
Український стартап представив електобайк, що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Український стартап представив електобайк, що розганяється до 80 км/год (фото).
Додано: Вів 18 сер, 2020 07:52
Интересная разработка. Но цена. За эти деньги можно купить машину. Найдутся ли энтузиасты, готовые заплатить такую сумму за байк?
|