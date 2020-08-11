Не платити за комунальні послуги стане не вигідно, бо боржникам хочуть збільшити пеню.
Дивися повний текст Боржникам за комуналку пропонують збільшити штрафи - законопроєкт.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 сер, 2020 09:29
Боржникам за комуналку пропонують збільшити штрафи -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Боржникам за комуналку пропонують збільшити штрафи - законопроєкт.
Додано: Вів 18 сер, 2020 09:29
Для начала нужен алгоритм отказа от услуг , которые сейчас навязываются без возможности отказа от них, например централизованное отопление, что является нарушением прав потребителя
Додано: Вів 18 сер, 2020 10:03
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|