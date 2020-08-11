Не платити за комунальні послуги стане не вигідно, бо боржникам хочуть збільшити пеню.
Дивися повний текст Боржникам за комуналку пропонують збільшити штрафи - законопроєкт.
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Додано: Вів 18 сер, 2020 09:29
Боржникам за комуналку пропонують збільшити штрафи -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Боржникам за комуналку пропонують збільшити штрафи - законопроєкт.
Додано: Вів 18 сер, 2020 09:29
Для начала нужен алгоритм отказа от услуг , которые сейчас навязываются без возможности отказа от них, например централизованное отопление, что является нарушением прав потребителя
Додано: Вів 18 сер, 2020 10:03
Додано: Вів 18 сер, 2020 10:25
Это если вы живете в частном доме отдельно от других и у вас централка. А если в многоквартирном доме, то нефиг обогреваться за счет других. Или просите чтобы соседи были не против того чтобы обогревать через стены вашу квартиру.
Как то так.
Зе-Чмо
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