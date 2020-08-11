Не платити за комунальні послуги стане не вигідно, бо боржникам хочуть збільшити пеню.
Дивися повний текст Боржникам за комуналку пропонують збільшити штрафи - законопроєкт.
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Додано: Вів 18 сер, 2020 09:29
Боржникам за комуналку пропонують збільшити штрафи -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Боржникам за комуналку пропонують збільшити штрафи - законопроєкт.
Додано: Вів 18 сер, 2020 09:29
Для начала нужен алгоритм отказа от услуг , которые сейчас навязываются без возможности отказа от них, например централизованное отопление, что является нарушением прав потребителя
Додано: Вів 18 сер, 2020 10:03
Додано: Вів 18 сер, 2020 10:25
Это если вы живете в частном доме отдельно от других и у вас централка. А если в многоквартирном доме, то нефиг обогреваться за счет других. Или просите чтобы соседи были не против того чтобы обогревать через стены вашу квартиру.
Как то так.
Зе-Чмо
Додано: Вів 18 сер, 2020 11:42
З постачальниками немає проблем.
Проблеми по сплаті внесків на утримання які не є послугою і їх оплачують в останню чергу.
Осбб не може нараховувати пеню і юристу і судам оплачувати надто дорого.
В цьому більша проблема ніж з постачальниками послуг монополістами
Додано: Вів 18 сер, 2020 12:12
Лучше бы вместо повышения штрафов усовершеноствовали механизм сбора задолженности. Перед подъездом вывесили бумажку, долги за ЦО 600к на дом, из которых треть составляют долги двух квартир (из 143 в доме). И хоть бы кто воткнул условный паяльник им в ж***.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Вів 18 сер, 2020 13:23
summacut Жестокий..Аесли у них нет действительно денег.А ты сразу паяльником..от 90-х осталось привычка,или так из литературы?
Додано: Вів 18 сер, 2020 13:33
Vladik
Если квартира приватизированная - нет такой отмазки "нет денег". Нет денег и желания их зарабатывать - продавай квартиру, переезжай в меньшую, которая по карману, оформляй субсидсию, находи людей, которые будут ухаживать за наследство.
Вариантов масса. И неплатежи существуют только по единственной причине, потому что за это ничего не будет.
И да, долги, как правило не у самых бедных. Бабушки платят вовремя.
Додано: Вів 18 сер, 2020 14:23
Ну просто-писнесмен и за всех бабушек расписался.При советах образование получал или в новейшей.
Кому не будет? Ты власти этот вопрос адресуй, а не постриженным наголо до крови баранам.
Ну и что людки получили квартиру в советке,а им непосильные тариыф сейчас,они карабкаются как могут.
А те кто не платит борзо -мусора,судейскиеадминистрация..Только против них у тебя язык в ж.. залезет.
Хочешь несчастных на мусторник переселить и с чайками питаться..Подумай,может и тебя кто также потом пнет.
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