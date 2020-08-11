Боржникам за комуналку пропонують збільшити штрафи -...

Додано: Вів 18 сер, 2020 12:12

Лучше бы вместо повышения штрафов усовершеноствовали механизм сбора задолженности. Перед подъездом вывесили бумажку, долги за ЦО 600к на дом, из которых треть составляют долги двух квартир (из 143 в доме). И хоть бы кто воткнул условный паяльник им в ж***.

А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)