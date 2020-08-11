Боржникам за комуналку пропонують збільшити штрафи -...

Додано: Вів 18 сер, 2020 19:10

p_a_l написав: А если в многоквартирном доме, то нефиг обогреваться за счет других. А если в многоквартирном доме, то нефиг обогреваться за счет других.

Nickoss1 написав: то заработать на коммуналку - вопрос только желания или нежелания. то заработать на коммуналку - вопрос только желания или нежелания.

Может иногда промолчать чем вот такое высрать? Я хочу отключить ЦО и поставить автономное и как я буду "обогреваться за счет других"? А вот то что "ветераны и участники всех войн", заслуженные участники "чего то там".. и просто льготники обогреваются за мой счет это факт...Если кто то умен и скажет - а вот трубы подъезд греют.. у меня нет в нем труб. Петя пролетел из за коммуналки как фанера над Парижем и этот клоун по тем же граблям скачет...А че вы чужие деньги считаете? В свой карман смотри.. запереживал то как...Почему какая то хрень монопольная, с навязанными услугами от которых нельзя отказаться будет лезть мне в карман и говорить.. а можно ведь еще поднять тариф у тебя же вот деньги то есть... Мы не в Европу мы в начало 90-х пришли с понятиями типа - "купи кирпич" ну типа оплати коммуналку... Вот поименно списки партий кто за этот проект голосует и на*** против них на выборах голосовать.. это не "слуги народа " а "кидалы народные"....