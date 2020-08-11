Боржникам за комуналку пропонують збільшити штрафи -...
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Nickoss1 написав:Никому не будет. Самого последнего алкаша, который за квартиру не платил никогда выселить по суду ну оччень большая проблема.
так "никогда" или очень "большая проблемв" гугл.. да не тысяи ..пока.
Nickoss1 написав:Если не пенсионер и не больной, то заработать на коммуналку - вопрос только желания или нежелания. Работы вокруг вагон. Для любых мозгов или рук. Найти хорошего специалиста в любой области - нужно записываться в очередь и часто не на один месяц. Заходим на кабанчик, изучаем спрос/предложение, пол года учимся. И имеем свою пятнашку в месяц.
Гон среди белого дня.. За "полгода накабанчике специалистами не становятся".Работы вокруг валом,только нарид прет через границы как дурной.Не видит пятнашку на кабанчике
Nickoss1 написав: Четко знаю, что на госпенсии буду сосать, как все и поэтому уже сейчас вкалываю по 10-12 часов в день, чтобы обеспечить себе относительно достойную жизнь в старости. Почему мне должно быть жалко тех, кто этого не делает, а только сидит на *опе и скиглит по поводу дорогой коммуналки ? (Образование при совке, если что)
Ну ты только будешь "сосать",а нарид уже давно.И он ,кстати,вье..л не меньше тебя такого трудяшного.Тольки теперь ему говорят-не считается.Так и тебе скажут и посмеются над твоими 10-12 часов в день.
Vladik Ну так сел бы на *опу - тоже сосал бы. С нуля специалистом за пол-года стать сложно, но если что-то до этого умел делать руками или головой - то вполне. А если протирал штаны за бюджетную з/п, втыкал в телевизор и верил обещаниям про светлое будущее, ну тогда сори. Значит всё устраивало. И сейчас никто не виноват. Если руки совсем уж кривые и ничему так и не научился, то читаем запросы на уборку квартир. Ценник стартует от 600 грн. 2 квартиры в день =24000/месяц. Или гордость не позволяет ? Лучше на форумах поскулим ?
Nickoss1 написав:Если руки совсем уж кривые и ничему так и не научился, то читаем запросы на уборку квартир. Ценник стартует от 600 грн. 2 квартиры в день =24000/месяц. Или гордость не позволяет ? Лучше на форумах поскулим ?
проблема тут не в работе, а в монопольной установке завышенных цен на коммунальные услуги. Сколько бы вы не зарабатывали, коммуналку всеравно поднимут еще больше. А возможности отказаться от получения таких дорогих услуг ограничат ещё сильней. Если вы зарабатываете значительно больше среднего - это конечно хорошо, но тут нет повода для гордости за то, чтобы платить завышенные тарифы. Оправдывать такое по меньшей мере глупо.
Если у вас высокая зарплата, вы не радуйтесь, тарифы будут ещё неоднократно поднимать. Так что взвоете и вы, несмотря на высокую зарплату.
p_a_l написав:А если в многоквартирном доме, то нефиг обогреваться за счет других.
Может иногда промолчать чем вот такое высрать? Я хочу отключить ЦО и поставить автономное и как я буду "обогреваться за счет других"? А вот то что "ветераны и участники всех войн", заслуженные участники "чего то там".. и просто льготники обогреваются за мой счет это факт...Если кто то умен и скажет - а вот трубы подъезд греют.. у меня нет в нем труб. Петя пролетел из за коммуналки как фанера над Парижем и этот клоун по тем же граблям скачет...
Nickoss1 написав:то заработать на коммуналку - вопрос только желания или нежелания.
А че вы чужие деньги считаете? В свой карман смотри.. запереживал то как...Почему какая то хрень монопольная, с навязанными услугами от которых нельзя отказаться будет лезть мне в карман и говорить.. а можно ведь еще поднять тариф у тебя же вот деньги то есть... Мы не в Европу мы в начало 90-х пришли с понятиями типа - "купи кирпич" ну типа оплати коммуналку... Вот поименно списки партий кто за этот проект голосует и на*** против них на выборах голосовать.. это не "слуги народа " а "кидалы народные"....
Nickoss1 написав:Четко знаю, что на госпенсии буду сосать, как все и поэтому уже сейчас вкалываю по 10-12 часов в день, чтобы обеспечить себе относительно достойную жизнь в старости.
как бы вы не вкалывали, все что вы заработаете быстро уйдет на еду и коммуналку, которая будет расти не по дням, а по часам. Просто потому что число чиновников растет, их зарплаты растут. А число тех кто их кормит падает. Предприятия закрываются, налоги и цены растут, возможность заработать уменьшается... Это заколдованный круг...
Амвросий написав:Сколько бы вы не зарабатывали, коммуналку всеравно поднимут еще больше.
Вопрос в рынке... заработок не имеет значения... человек должен всегда иметь выбор или изменить постачальника услуг или от них вообще отказаться. А то что эти кермианычи делают это узаконенное рабство.Тебе навязывают то что по сути не нужно на это ненужно поднимают цены и ты обязан за это платить. Никакими европейскими рынками и реформами тут не пахнет. Вообще Это 100% рэкет...
alter Я не о потенциальных доходах, а о фактических. Назвал примерный доход человека, с которым я лично знаком, работающим по этому профилю. Возраст 60. Не Киев. Можно и 5 квартир день, поскольку спрос есть и многим приходится отказывать. Но отдыхать тоже когда то нужно. Есть знакомый - спец по отоплению. Там доход вдвое больше. Электрики, сантехники (непьющие). 300-400 гривен/час. На вопрос, когда можно пригласить, ответ - позвоните в конце следующего месяца. Малярные работы - аналогично. Дизайн интерьеров - очередь на пол-года вперед. Вчера видел двух пацанок 10-11 лет, которые клеили объявление с предложением услуг по выгулу собак. Эти точно в собес с протянутой лапой не пойдут. Спрос на услуги огромный. И это всё Украина. Просто оторвать *опу от дивана и немного подучиться, поскольку неквалифицированный труд да, стоит дёшево. И не только в Украине. Но многие фирмы уже и учат за свой счет. Выхода в общем то нет. Вокруг всё больше молодых, зубастых, хорошо зарабатывающих, которые своим уровнем дохода цены на коммуналку и прочее будут и дальше задирать.
Джон написав:Вопрос в рынке... заработок не имеет значения... человек должен всегда иметь выбор или изменить постачальника услуг или от них вообще отказаться. А то что эти кермианычи делают это узаконенное рабство.Тебе навязывают то что по сути не нужно на это ненужно поднимают цены и ты обязан за это платить. Никакими европейскими рынками и реформами тут не пахнет. Вообще Это 100% рэкет...
А это и есть рабство. В Африке пока местные туземцы не умели вести учет доходов, приходилось вводить поголовный налог на каждого. Каждый взрослый должен был уплатить чтото порядка 1 доллара в месяц. Для населения это были огромные деньги, чтобы заработать этот доллар приходилось большую часть месяца отрабатывать на тяжелых работах и рудниках.
Сейчас для тех-же целей используют так называемое "налоговое рабство". А то что происходит с тарифами на коммунальные услуги можно охарактеризовать как "коммунальное рабство"
Nickoss1 написав:Вокруг всё больше молодых, зубастых, хорошо зарабатывающих, которые своим уровнем дохода цены на коммуналку и прочее будут и дальше задирать.
Цены на коммуналку от уровня доходов и вообще от спроса и предложения никак не зависят. Их устанавливают по сути ваши рабовладельцы, которые по своему усмотрению и устанавливают сколько вы должны на них отработать в месяц. От этого и зависит цена на коммуналку.
К тому-же у "молодых и зубастых" опыта и знаний нет, поэтому высокий уровень дохода они по определению не могут иметь и не умеют себя продать, поэтому работают дешевле рынка и зарабатывают меньше. Соответственно "молодые и зубастые" уж точно на цену влиять не могут. Это основной контингент рабовладельцев
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 18 сер, 2020 19:45, всього редагувалось 1 раз.