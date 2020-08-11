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Боржникам за комуналку
пропонують збільшити штрафи -...

Боржникам за комуналку пропонують збільшити штрафи -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 19:45

Re: Боржникам за комуналку пропонують збільшити штрафи -...

  Амвросий написав:А то что происходит с тарифами на коммунальные услуги можно охарактеризовать как "коммунальное рабство"
Да это рабство.. меня тарифы мало интересуют но меня ужасно раздражает то, что я должен кому то платить то что он захочет и не могу не поменять его ни отключить. Давайте вот этих "врагов народа" припишем как они нас приписали к теплоэнерго например к магазинчику моей тещи.. у пусть продукты покупают только там.. правда цены там будут какие хозяйке в голову взбредет...причем если пользуешься или нет но булку хлеба в день на тебя списывают.. вот как ЦО не греет зимой но плати.. а если за хлеб(ЦО) не заплатил то штраф 30-50 %... а еще можно за "доставку" отдельно плату ввести... ведь в магазин хлеб привозят.. вот за нее отдельно платить надо каждый месяц независимо покупаешь его или нет...
PS И где все "патриоты"? Или им за тему коммуналки денег не подкидывают?
Джон
 
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