Боржникам за комуналку пропонують збільшити штрафи -...
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Амвросий написав:А то что происходит с тарифами на коммунальные услуги можно охарактеризовать как "коммунальное рабство"
Да это рабство.. меня тарифы мало интересуют но меня ужасно раздражает то, что я должен кому то платить то что он захочет и не могу не поменять его ни отключить. Давайте вот этих "врагов народа" припишем как они нас приписали к теплоэнерго например к магазинчику моей тещи.. у пусть продукты покупают только там.. правда цены там будут какие хозяйке в голову взбредет...причем если пользуешься или нет но булку хлеба в день на тебя списывают.. вот как ЦО не греет зимой но плати.. а если за хлеб(ЦО) не заплатил то штраф 30-50 %... а еще можно за "доставку" отдельно плату ввести... ведь в магазин хлеб привозят.. вот за нее отдельно платить надо каждый месяц независимо покупаешь его или нет... PS И где все "патриоты"? Или им за тему коммуналки денег не подкидывают?
Кто-то ещё ожидает покращення життя от зеленой команды? Взвинчивать тарифы - это пожалуйста, по первому требованию коммунальщиков и без какой-либо перспективы оспорить эти грабительские тарифы. А вот задержка с их оплатой - ещё и пеню, и штраф, причем без какого-либо разбирательства или, как же, размечтался, суда. Даже Ющ с Пэцюлькой кажутся просто школьными хулиганчиками по сравнению с этими упырями.
Nickoss1 написав:Если руки совсем уж кривые и ничему так и не научился, то читаем запросы на уборку квартир. Ценник стартует от 600 грн. 2 квартиры в день =24000/месяц. Или гордость не позволяет ? Лучше на форумах поскулим ?
проблема тут не в работе, а в монопольной установке завышенных цен на коммунальные услуги. Сколько бы вы не зарабатывали, коммуналку всеравно поднимут еще больше. А возможности отказаться от получения таких дорогих услуг ограничат ещё сильней. Если вы зарабатываете значительно больше среднего - это конечно хорошо, но тут нет повода для гордости за то, чтобы платить завышенные тарифы. Оправдывать такое по меньшей мере глупо.
Если у вас высокая зарплата, вы не радуйтесь, тарифы будут ещё неоднократно поднимать. Так что взвоете и вы, несмотря на высокую зарплату.
Находить работу, две, три, потом выехать на заработки, чтобы платить здесь коммуналку, а монополисты и слуги народа могли набить свои карманы, логика терпил. Их не переубедить аргументами, тем более если пока подобное не коснулось лично. Для этого нужно, как минимум понять суть, существующего монопольного "рынка" тарифов мозгами, своими. Но от тюрьмы и от сумы не зарекаются, все верно, это вопрос времени.
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Амвросий написав:К тому-же у "молодых и зубастых" опыта и знаний нет, поэтому высокий уровень дохода они по определению не могут иметь и не умеют себя продать
О, это зря. И опыт есть, и знания, и по 3-4 языка в свободном владении. И подать и продать. Поскольку что такое резюме и как пройти собеседование знают гораздо лучше старшего поколения. Естественно, что не у всех. Племянник за 3 года на IT-фирме дорос до 2.5 тис.дол. в месяц (закончил Политех). И уже купил квартиру. В 26 лет. У хорошей знакомой дочка тестировщица. 3.0 в месяц, купила вторую квартиру. 27 лет (образование что-то по лингвистике). Объездила уже стран 30 за 3 года.
Насчет рабства - все правильно. Коммуналка (и налоги в целом) - функция от среднего уровня дохода раба. И размер чуть меньше такого, при котором он не выйдет на майдан. И зеленые/незеленые тут ничего не решают. Вова/Юля/Бойко, Франция/Польша - везде всё одинаково. Почитайте аналогичные польские форумы. Там те еще бои. Это мы еще за маршрутки по полтора доллара не платим. Тут выхода, кроме поднятия личного уровня дохода выше "среднерабского" не вижу.