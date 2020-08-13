Боржникам за комуналку пропонують збільшити штрафи -...

Додано: Вів 18 сер, 2020 19:45

Амвросий написав: А то что происходит с тарифами на коммунальные услуги можно охарактеризовать как "коммунальное рабство" А то что происходит с тарифами на коммунальные услуги можно охарактеризовать как "коммунальное рабство"

Да это рабство.. меня тарифы мало интересуют но меня ужасно раздражает то, что я должен кому то платить то что он захочет и не могу не поменять его ни отключить. Давайте вот этих "врагов народа" припишем как они нас приписали к теплоэнерго например к магазинчику моей тещи.. у пусть продукты покупают только там.. правда цены там будут какие хозяйке в голову взбредет...причем если пользуешься или нет но булку хлеба в день на тебя списывают.. вот как ЦО не греет зимой но плати.. а если за хлеб(ЦО) не заплатил то штраф 30-50 %... а еще можно за "доставку" отдельно плату ввести... ведь в магазин хлеб привозят.. вот за нее отдельно платить надо каждый месяц независимо покупаешь его или нет...PS И где все "патриоты"? Или им за тему коммуналки денег не подкидывают?