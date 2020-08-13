Боржникам за комуналку пропонують збільшити штрафи -...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Амвросий написав:А то что происходит с тарифами на коммунальные услуги можно охарактеризовать как "коммунальное рабство"
Да это рабство.. меня тарифы мало интересуют но меня ужасно раздражает то, что я должен кому то платить то что он захочет и не могу не поменять его ни отключить. Давайте вот этих "врагов народа" припишем как они нас приписали к теплоэнерго например к магазинчику моей тещи.. у пусть продукты покупают только там.. правда цены там будут какие хозяйке в голову взбредет...причем если пользуешься или нет но булку хлеба в день на тебя списывают.. вот как ЦО не греет зимой но плати.. а если за хлеб(ЦО) не заплатил то штраф 30-50 %... а еще можно за "доставку" отдельно плату ввести... ведь в магазин хлеб привозят.. вот за нее отдельно платить надо каждый месяц независимо покупаешь его или нет... PS И где все "патриоты"? Или им за тему коммуналки денег не подкидывают?
Кто-то ещё ожидает покращення життя от зеленой команды? Взвинчивать тарифы - это пожалуйста, по первому требованию коммунальщиков и без какой-либо перспективы оспорить эти грабительские тарифы. А вот задержка с их оплатой - ещё и пеню, и штраф, причем без какого-либо разбирательства или, как же, размечтался, суда. Даже Ющ с Пэцюлькой кажутся просто школьными хулиганчиками по сравнению с этими упырями.
Nickoss1 написав:Если руки совсем уж кривые и ничему так и не научился, то читаем запросы на уборку квартир. Ценник стартует от 600 грн. 2 квартиры в день =24000/месяц. Или гордость не позволяет ? Лучше на форумах поскулим ?
проблема тут не в работе, а в монопольной установке завышенных цен на коммунальные услуги. Сколько бы вы не зарабатывали, коммуналку всеравно поднимут еще больше. А возможности отказаться от получения таких дорогих услуг ограничат ещё сильней. Если вы зарабатываете значительно больше среднего - это конечно хорошо, но тут нет повода для гордости за то, чтобы платить завышенные тарифы. Оправдывать такое по меньшей мере глупо.
Если у вас высокая зарплата, вы не радуйтесь, тарифы будут ещё неоднократно поднимать. Так что взвоете и вы, несмотря на высокую зарплату.
Находить работу, две, три, потом выехать на заработки, чтобы платить здесь коммуналку, а монополисты и слуги народа могли набить свои карманы, логика терпил. Их не переубедить аргументами, тем более если пока подобное не коснулось лично. Для этого нужно, как минимум понять суть, существующего монопольного "рынка" тарифов мозгами, своими. Но от тюрьмы и от сумы не зарекаются, все верно, это вопрос времени.
Black Jack - White Business [*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Амвросий написав:К тому-же у "молодых и зубастых" опыта и знаний нет, поэтому высокий уровень дохода они по определению не могут иметь и не умеют себя продать
О, это зря. И опыт есть, и знания, и по 3-4 языка в свободном владении. И подать и продать. Поскольку что такое резюме и как пройти собеседование знают гораздо лучше старшего поколения. Естественно, что не у всех. Племянник за 3 года на IT-фирме дорос до 2.5 тис.дол. в месяц (закончил Политех). И уже купил квартиру. В 26 лет. У хорошей знакомой дочка тестировщица. 3.0 в месяц, купила вторую квартиру. 27 лет (образование что-то по лингвистике). Объездила уже стран 30 за 3 года.
Насчет рабства - все правильно. Коммуналка (и налоги в целом) - функция от среднего уровня дохода раба. И размер чуть меньше такого, при котором он не выйдет на майдан. И зеленые/незеленые тут ничего не решают. Вова/Юля/Бойко, Франция/Польша - везде всё одинаково. Почитайте аналогичные польские форумы. Там те еще бои. Это мы еще за маршрутки по полтора доллара не платим. Тут выхода, кроме поднятия личного уровня дохода выше "среднерабского" не вижу.
Nickoss1 написав:И опыт есть, и знания, и по 3-4 языка в свободном владении.
У хорошей знакомой дочка тестировщица. 3.0 в месяц, купила вторую квартиру. 27 лет (образование что-то по лингвистике). Объездила уже стран 30 за 3 года.
30 стран за три года? Это если работаешь по 3-4 месяца в год. Если ты реально работаешь на галерах, то два раза в год отпуск еще можно вырвать и то не сразу, а не сидишь по знакомству и посещаешь страны. Есть и у меня такая знакомая. Недавно уволили.
Подняли настроение, про 3-4 языка в свободном владении. Какой процент полиглотов то от общего? Свой то, с горем пополам знают.
Black Jack - White Business [*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Nickoss1 написав:И опыт есть, и знания, и по 3-4 языка в свободном владении.
У хорошей знакомой дочка тестировщица. 3.0 в месяц, купила вторую квартиру. 27 лет (образование что-то по лингвистике). Объездила уже стран 30 за 3 года.
30 стран за три года? Это если работаешь по 3-4 месяца в год. Если ты реально работаешь на галерах, то два раза в год отпуск еще можно вырвать и то не сразу, а не сидишь по знакомству и посещаешь страны. Есть и у меня такая знакомая. Недавно уволили.
Подняли настроение, про 3-4 языка в свободном владении. Какой процент полиглотов то от общего? Свой то, с горем пополам знают.
Тут явно не про отпуск, по работе вполне можно объездить
Амвросий написав:К тому-же у "молодых и зубастых" опыта и знаний нет, поэтому высокий уровень дохода они по определению не могут иметь и не умеют себя продать
О, это зря. И опыт есть, и знания, и по 3-4 языка в свободном владении. И подать и продать. Поскольку что такое резюме и как пройти собеседование знают гораздо лучше старшего поколения. Естественно, что не у всех. Племянник за 3 года на IT-фирме дорос до 2.5 тис.дол. в месяц (закончил Политех). И уже купил квартиру. В 26 лет. У хорошей знакомой дочка тестировщица. 3.0 в месяц, купила вторую квартиру. 27 лет (образование что-то по лингвистике). Объездила уже стран 30 за 3 года.
Насчет рабства - все правильно. Коммуналка (и налоги в целом) - функция от среднего уровня дохода раба. И размер чуть меньше такого, при котором он не выйдет на майдан. И зеленые/незеленые тут ничего не решают. Вова/Юля/Бойко, Франция/Польша - везде всё одинаково. Почитайте аналогичные польские форумы. Там те еще бои. Это мы еще за маршрутки по полтора доллара не платим. Тут выхода, кроме поднятия личного уровня дохода выше "среднерабского" не вижу.
це звичайно добре, що ваш племінник такий успішний. і дочка знайомої теж. але зрозумійте, що всі бути айті не можуть. не тому що не хочуть чи не можуть розумово чи чи фізично. не можуть тому що всі в айті не помістяться. айті - це лишен частина світу, є також інша. хтось же має вирощувати хліб, пекти його, вчити ваших дітей в школі і у вузі (айтішників майбутніх), захищати їх же на переодовій, захищати щоб їм пику не набили в підворотні, лікувати і т.д. і т.д. і в кожній роботі є свої особливості, кваліфікаційні вимоги, ризики і т.п. і всі вони достойні пристойної оплати за свою роботу, як є у всьому світі. де айті ваша ніяка не осблива каста, а така ж частина суспільства як і всі. інакше може статися так що "успішним" айтішникам прийдеться робити це самим. а чи вийде? і крім того, якщо це айті перевести на загальну систему оподаткування, чи будуть там такі ж з/п? адже не секрет що платити 5% приємніше ніж 19,5% + витрати на фоп (29% чи скільки там) роботодавця? в такому разі названі вами з/п просядуть відразу %% так на 30. сумніваюся що їх роботодавець захоче компенсувати це з власної кишені. і чому в такому випадку не зробити всім найманим працівника як айті - 5 %? я, наприклад, згідний, взяти весь фоп і віддати 5%, але держава чомусь не дозволяє. чому ж так? і якщо завтра вся передова зі сходу скаже "ну його нах", кине все і піде в айті чи в "бізнес" (с), ви результат всього цього уявляєте? боюся що всім тоді буде не до айті зовсім. чи лікарі скажуть, що ну його паритися з цим ковідом чи ще з чимось, в айті підуть. ваші племінники і дочка знайомої будуть лікуватися по тому що гугл викине? перебільшення, звичайно, але ж на якісь думки має навести.
Nickoss1 написав:О, это зря. И опыт есть, и знания, и по 3-4 языка в свободном владении. И подать и продать. Поскольку что такое резюме и как пройти собеседование знают гораздо лучше старшего поколения.
Ну это вы наверно с пенсионерами, кому за 70-80 лет сравниваете. Тогда да.
Nickoss1 написав:Естественно, что не у всех. Племянник за 3 года на IT-фирме дорос до 2.5 тис.дол. в месяц (закончил Политех). И уже купил квартиру. В 26 лет. У хорошей знакомой дочка тестировщица. 3.0 в месяц, купила вторую квартиру. 27 лет (образование что-то по лингвистике). Объездила уже стран 30 за 3 года.
Это временно, в основном за счет того что работа такая, что позволяет работать удаленно, по сути в другой стране, но тратить деньги тут. IT отрасль у нас на самом деле уже на спаде. Это те-же гастербайтеры, только на удаленке.
Процент населения в IT довольно мал, т.к. работа специфическая, требует много знаний, образование и опыт. Молодых туда идет довольно много, но на относительно дешевую рабсилу. Для перспектив надо хорошее образование и жестко работать, что называется "выжигать глаза", не многие на такое согласятся. Да и по возрасту, IT - это до 35-40 лет.
IT это тоже рабство, только другого уровня, чтото вроде белки в колесе или галеры с гребцами. Взялся за весла и греби что есть силы, мало гребешь - плохо накормят, а плохо гребешь, тут-же за борт.