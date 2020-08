Боржникам за комуналку пропонують збільшити штрафи -...

Додано: Сер 19 сер, 2020 18:48

Nickoss1 написав: О, это зря. И опыт есть, и знания, и по 3-4 языка в свободном владении. И подать и продать. Поскольку что такое резюме и как пройти собеседование знают гораздо лучше старшего поколения. О, это зря. И опыт есть, и знания, и по 3-4 языка в свободном владении. И подать и продать. Поскольку что такое резюме и как пройти собеседование знают гораздо лучше старшего поколения.

Nickoss1 написав: Естественно, что не у всех. Племянник за 3 года на IT-фирме дорос до 2.5 тис.дол. в месяц (закончил Политех). И уже купил квартиру. В 26 лет. У хорошей знакомой дочка тестировщица. 3.0 в месяц, купила вторую квартиру. 27 лет (образование что-то по лингвистике). Объездила уже стран 30 за 3 года. Естественно, что не у всех. Племянник за 3 года на IT-фирме дорос до 2.5 тис.дол. в месяц (закончил Политех). И уже купил квартиру. В 26 лет. У хорошей знакомой дочка тестировщица. 3.0 в месяц, купила вторую квартиру. 27 лет (образование что-то по лингвистике). Объездила уже стран 30 за 3 года.

Ну это вы наверно с пенсионерами, кому за 70-80 лет сравниваете. Тогда да.Это временно, в основном за счет того что работа такая, что позволяет работать удаленно, по сути в другой стране, но тратить деньги тут. IT отрасль у нас на самом деле уже на спаде. Это те-же гастербайтеры, только на удаленке.Процент населения в IT довольно мал, т.к. работа специфическая, требует много знаний, образование и опыт. Молодых туда идет довольно много, но на относительно дешевую рабсилу. Для перспектив надо хорошее образование и жестко работать, что называется "выжигать глаза", не многие на такое согласятся. Да и по возрасту, IT - это до 35-40 лет.IT это тоже рабство, только другого уровня, чтото вроде белки в колесе или галеры с гребцами. Взялся за весла и греби что есть силы, мало гребешь - плохо накормят, а плохо гребешь, тут-же за борт.