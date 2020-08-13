Боржникам за комуналку пропонують збільшити штрафи -...
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Nickoss1 написав:Насчет рабства - все правильно. Коммуналка (и налоги в целом) - функция от среднего уровня дохода раба. И размер чуть меньше такого, при котором он не выйдет на майдан. И зеленые/незеленые тут ничего не решают. Вова/Юля/Бойко, Франция/Польша - везде всё одинаково. Почитайте аналогичные польские форумы. Там те еще бои. Это мы еще за маршрутки по полтора доллара не платим. Тут выхода, кроме поднятия личного уровня дохода выше "среднерабского" не вижу.
Вы забываете про субсидии. Если вы работаете на уровень дохода выше "среднерабского", то вас обкладывают коммуналкой и другими платежами по полной программе. Те кто получает "среднерабский" доход получают субсидию.
Я был несколько удивлен некоторое время назад, когда узнал что практически 60-70% населения в городе пользуются различными льготами и субсидиями. Например в маршрутках 9 из 10 человек катаются бесплатно по всякого рода льготам. За коммуналку получают субсидию и т.п.
Поэтому если вы решаете вкалывать на выше "среднерабского" доход, то вся налоговая нагрузка, пресс коммуналки и все остальное по завышенным ценам, а также субсидии 9-рых ваших соседей - все это будете оплачивать вы. Тоесть прийдется тянуть всех этих нахлебников на своей шее. И если раньше это было не сильно в тягость. То сейчас камень на петле сильно потяжелел и тянет на дно.
И с каждым месяцем эта нагрузка будет расти. Поэтому выхода по сути три: 1) ехать работать за границу, в ту-же Европу 2) становиться люмпеном и со всеми сосать субсидию, соглашаясь на низкоквалифицированный труд и получая "среднерабскую" пайку. в нищите и рабстве 3) вкалывать как папа Карло, оплачивая за себя, за субсидию 9-ых соседей и на "бедных" олигархов
Faceless написав:Тут явно не про отпуск, по работе вполне можно объездить
Согласен, теоретически можно допустить многое. Даже если так, то это скорее исключение, а не правило.
wild.tomcat написав:
Nickoss1 написав:О, это зря. И опыт есть, и знания, и по 3-4 языка в свободном владении. И подать и продать. Поскольку что такое резюме и как пройти собеседование знают гораздо лучше старшего поколения. Естественно, что не у всех. Племянник за 3 года на IT-фирме дорос до 2.5 тис.дол. в месяц (закончил Политех). И уже купил квартиру. В 26 лет. У хорошей знакомой дочка тестировщица. 3.0 в месяц, купила вторую квартиру. 27 лет (образование что-то по лингвистике). Объездила уже стран 30 за 3 года.
Насчет рабства - все правильно. Коммуналка (и налоги в целом) - функция от среднего уровня дохода раба. И размер чуть меньше такого, при котором он не выйдет на майдан. И зеленые/незеленые тут ничего не решают. Вова/Юля/Бойко, Франция/Польша - везде всё одинаково. Почитайте аналогичные польские форумы. Там те еще бои. Это мы еще за маршрутки по полтора доллара не платим. Тут выхода, кроме поднятия личного уровня дохода выше "среднерабского" не вижу.
це звичайно добре, що ваш племінник такий успішний. і дочка знайомої теж. але зрозумійте, що всі бути айті не можуть. не тому що не хочуть чи не можуть розумово чи чи фізично. не можуть тому що всі в айті не помістяться. айті - це лишен частина світу, є також інша. хтось же має вирощувати хліб, пекти його, вчити ваших дітей в школі і у вузі (айтішників майбутніх), захищати їх же на переодовій, захищати щоб їм пику не набили в підворотні, лікувати і т.д. і т.д. і в кожній роботі є свої особливості, кваліфікаційні вимоги, ризики і т.п. і всі вони достойні пристойної оплати за свою роботу, як є у всьому світі. де айті ваша ніяка не осблива каста, а така ж частина суспільства як і всі. інакше може статися так що "успішним" айтішникам прийдеться робити це самим. а чи вийде? і крім того, якщо це айті перевести на загальну систему оподаткування, чи будуть там такі ж з/п? адже не секрет що платити 5% приємніше ніж 19,5% + витрати на фоп (29% чи скільки там) роботодавця? в такому разі названі вами з/п просядуть відразу %% так на 30. сумніваюся що їх роботодавець захоче компенсувати це з власної кишені. і чому в такому випадку не зробити всім найманим працівника як айті - 5 %? я, наприклад, згідний, взяти весь фоп і віддати 5%, але держава чомусь не дозволяє. чому ж так? і якщо завтра вся передова зі сходу скаже "ну його нах", кине все і піде в айті чи в "бізнес" (с), ви результат всього цього уявляєте? боюся що всім тоді буде не до айті зовсім. чи лікарі скажуть, що ну його паритися з цим ковідом чи ще з чимось, в айті підуть. ваші племінники і дочка знайомої будуть лікуватися по тому що гугл викине? перебільшення, звичайно, але ж на якісь думки має навести.
Позволю себе привести ссылки на пару своих же цитат, в подтверждение того факта, что за последние 5 лет разруха в головах так и осталась и обсуждаем мы те же вопросы. Все в барыги или в ИТ, остальные только портят статистику, когда они есть - эти остальные и делают свою работу. 2015 2019
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 19 сер, 2020 22:47, всього редагувалось 1 раз.
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Вы работали в Европе ? Знаете какая там аренда квартиры вместе с коммуналкой ? Если, конечно, не жить в комнате на 6 человек. Такая, для аренды относительно пристойного жилья в Германии нужно зарабатывать от 5 тыс. евро в месяц (что выше среденого для Германии). А для этого нужно быть специалистом, а не ворочать туши в морозильнике мясокомбината за 1800. Насчет субсидии тоже разочарую. Своей маме (врачу бюджетнику) оформил в прошлом году субсидию. Доход: з/п, близкая к минималке + пенсия. Знаете какая вышла субсидия ? Никакая. Ноль. При квартплате около 2 тыс. в зимний период. Прикинул на калькуляторе субсидий, оказалось, что субсидия стартует при доходе, меньшем примерно 4 тыс. гривень. 7 - для нашей державы это уже Рокфеллер. Поэтому уровень субсидий - это не среднерабский уровень, а уровень нищего, который не пожелаешь и врагу. Таки выход один - вкалывать выше среднерабского уровня, для чего нужно постараться стать специалистом, хоть в какой области. Хоть здесь, хоть за границей. Неквалифицированный труд - тупик. За границу имеет смысл ехать только в один конец. Тогда за 10-15 лет каторги можно адаптироваться в профессии и начать жить прилично, а не в квартале для эмигрантов. Общался год назад во Франкфурте со своим ровесником врачом-хирургом, который отбыл на ПМЖ в Германию лет 15 назад, подтвердил все дипломы, сдал все квалификации и только пару лет назад стал лицензионным немецким врачом. Но это была реально каторга. А иначе никак. Ну и да, тащить за свои налоги десяток пересичных и зарабатывать для них пенсию никто не хочет. Поэтому такое явление, как ФОПы с упрощенкой еще долго никуда не денется. Сам из таких.
коммуналка это по сути дополнительный налог. который почемуто не хотят называть налогом. парадокс ещё и в том что граждане Украины платят например за воду или за газ - которые и так согласно Конституции (как недра) принадлежат народу. А электростанции разве небыли построены за наши налоги? это выходит какойто налог на налог, правильно? плата за коммуналку если и должна быть - то только свыше определённых норм потребления и точка!
исправно плачу за газ, воду, свет, кроме мусорщиков. Потому как этим швондерам платить вообще не хочется. Выбрасываешь, не выбрасываешь - все равно плати. Рисуют свои обьемы. Мало того, что вывоз мусора оплачивается с бюджета города так и повторно собирается с граждан в карманы (Харьков). За газ приписали коэффициент привидения к стандартным условиям , что в итоге сформировало долг, пусть и маленький. Гос-во судиться с облгазами, но выиграть не могут.