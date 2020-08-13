Боржникам за комуналку пропонують збільшити штрафи -...

Додано: Сер 19 сер, 2020 20:57

Амвросий



Вы работали в Европе ? Знаете какая там аренда квартиры вместе с коммуналкой ? Если, конечно, не жить в комнате на 6 человек. Такая, для аренды относительно пристойного жилья в Германии нужно зарабатывать от 5 тыс. евро в месяц (что выше среденого для Германии). А для этого нужно быть специалистом, а не ворочать туши в морозильнике мясокомбината за 1800.

Насчет субсидии тоже разочарую. Своей маме (врачу бюджетнику) оформил в прошлом году субсидию. Доход: з/п, близкая к минималке + пенсия. Знаете какая вышла субсидия ? Никакая. Ноль. При квартплате около 2 тыс. в зимний период. Прикинул на калькуляторе субсидий, оказалось, что субсидия стартует при доходе, меньшем примерно 4 тыс. гривень. 7 - для нашей державы это уже Рокфеллер. Поэтому уровень субсидий - это не среднерабский уровень, а уровень нищего, который не пожелаешь и врагу.

Таки выход один - вкалывать выше среднерабского уровня, для чего нужно постараться стать специалистом, хоть в какой области. Хоть здесь, хоть за границей. Неквалифицированный труд - тупик. За границу имеет смысл ехать только в один конец. Тогда за 10-15 лет каторги можно адаптироваться в профессии и начать жить прилично, а не в квартале для эмигрантов.

Общался год назад во Франкфурте со своим ровесником врачом-хирургом, который отбыл на ПМЖ в Германию лет 15 назад, подтвердил все дипломы, сдал все квалификации и только пару лет назад стал лицензионным немецким врачом. Но это была реально каторга. А иначе никак.

Ну и да, тащить за свои налоги десяток пересичных и зарабатывать для них пенсию никто не хочет. Поэтому такое явление, как ФОПы с упрощенкой еще долго никуда не денется. Сам из таких.