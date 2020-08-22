Боржникам за комуналку пропонують збільшити штрафи -...

Додано: Вів 25 сер, 2020 13:50

Kudrjavuy написав: 2) становиться люмпеном и со всеми сосать субсидию, соглашаясь на низкоквалифицированный труд и получая "среднерабскую" пайку. в нищите и рабстве



Вынужден разочароваться в ваших знаниях экономики....

Значит те, кто бесплатно тяжко работает и создаёт блага в Украине, ... - "люмпены"? Вынужден разочароваться в ваших знаниях экономики....Значит те, кто бесплатно тяжко работает и создаёт блага в Украине, ... - "люмпены"?

Если отбросить шелуху, то в общем да. Тот кто работает получая субсидии, тот работает изначально плохо. Он не заинтересован работать лучше, чтобы не лишиться субсидии. Поэтому это заколдованный круг ведущий в нищету и рабство.Как ни крути, но тот кто получает субсидию, будет плохо работать, даже если умеет работать хорошо. Просто потому, что у нормального здравомыслящего человека нет интереса много и тяжело работать, чтобы отдавать большую часть заработанного кому-то другому.По сути перед человеком стоит выбор - отдаться в рабство ради субсидии, либо нести на себе все тяжелеющий груз, работая не только на себя но и на все увеличивающиеся полчища паразитов.Многие не выдерживают и отдаются в рабство. Нагрузка слишком сильна. Винить их в этом нельзя, т.к. система изначально расчитана на то, чтобы большинство не выдерживало нагрузки.Как это исправить - не знаю. В сложившихся условиях наверно никак. Может со временем люди поумнеют и ситуация сама исправится. Но пока просвета не видно