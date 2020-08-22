Боржникам за комуналку пропонують збільшити штрафи -...

А покупка пива, извините, это тоже налог?
Даёшь всем бесплатное пиво! Руки прочь от алкоголя, алегархе !!!!111
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Додано: Вів 25 сер, 2020 13:15
А покупка пива, извините, это тоже налог?
Даёшь всем бесплатное пиво! Руки прочь от алкоголя, алегархе !!!!111
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 25 сер, 2020 13:45
Естественно: оно же варится на Народной воде (по Конституции вся Вода принадлежит Народу) из ячменя, выращенного на Народной земле (та же Конституция -- земля -- крестьянам)!!!
</sarcasm>
Додано: Вів 25 сер, 2020 13:50
Если отбросить шелуху, то в общем да. Тот кто работает получая субсидии, тот работает изначально плохо. Он не заинтересован работать лучше, чтобы не лишиться субсидии. Поэтому это заколдованный круг ведущий в нищету и рабство.
Как ни крути, но тот кто получает субсидию, будет плохо работать, даже если умеет работать хорошо. Просто потому, что у нормального здравомыслящего человека нет интереса много и тяжело работать, чтобы отдавать большую часть заработанного кому-то другому.
По сути перед человеком стоит выбор - отдаться в рабство ради субсидии, либо нести на себе все тяжелеющий груз, работая не только на себя но и на все увеличивающиеся полчища паразитов.
Многие не выдерживают и отдаются в рабство. Нагрузка слишком сильна. Винить их в этом нельзя, т.к. система изначально расчитана на то, чтобы большинство не выдерживало нагрузки.
Как это исправить - не знаю. В сложившихся условиях наверно никак. Может со временем люди поумнеют и ситуация сама исправится. Но пока просвета не видно
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