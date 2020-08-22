RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Боржникам за комуналку
пропонують збільшити штрафи -...

Боржникам за комуналку пропонують збільшити штрафи -...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 13:15

  uaprofi написав:коммуналка это по сути дополнительный налог.

А покупка пива, извините, это тоже налог?

Даёшь всем бесплатное пиво! Руки прочь от алкоголя, алегархе !!!!111
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1057
З нами з: 06.08.19
Подякував: 266 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 13:45

  vitaliy_berdinskikh написав:
  uaprofi написав:коммуналка это по сути дополнительный налог.

А покупка пива, извините, это тоже налог?

Даёшь всем бесплатное пиво! Руки прочь от алкоголя, алегархе !!!!111

Естественно: оно же варится на Народной воде (по Конституции вся Вода принадлежит Народу) из ячменя, выращенного на Народной земле (та же Конституция -- земля -- крестьянам)!!!
</sarcasm>
_hunter
 
Повідомлень: 2644
З нами з: 22.03.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 13:50

  Kudrjavuy написав:
2) становиться люмпеном и со всеми сосать субсидию, соглашаясь на низкоквалифицированный труд и получая "среднерабскую" пайку. в нищите и рабстве

Вынужден разочароваться в ваших знаниях экономики....
Значит те, кто бесплатно тяжко работает и создаёт блага в Украине, ... - "люмпены"?


Если отбросить шелуху, то в общем да. Тот кто работает получая субсидии, тот работает изначально плохо. Он не заинтересован работать лучше, чтобы не лишиться субсидии. Поэтому это заколдованный круг ведущий в нищету и рабство.

Как ни крути, но тот кто получает субсидию, будет плохо работать, даже если умеет работать хорошо. Просто потому, что у нормального здравомыслящего человека нет интереса много и тяжело работать, чтобы отдавать большую часть заработанного кому-то другому.

По сути перед человеком стоит выбор - отдаться в рабство ради субсидии, либо нести на себе все тяжелеющий груз, работая не только на себя но и на все увеличивающиеся полчища паразитов.

Многие не выдерживают и отдаются в рабство. Нагрузка слишком сильна. Винить их в этом нельзя, т.к. система изначально расчитана на то, чтобы большинство не выдерживало нагрузки.

Как это исправить - не знаю. В сложившихся условиях наверно никак. Может со временем люди поумнеют и ситуация сама исправится. Но пока просвета не видно :(
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2367
З нами з: 26.02.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 398 раз.
 
Профіль
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 0mage0, Амвросий і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Штрафи та заборона на виїзд із країни: як планують...
R2 » Вів 25 сер, 2020 11:46
2 59
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 сер, 2020 13:13
vitaliy_berdinskikh
Українців змусять сплатити борги за комуналку 1, 2, 3, 4
R2 » Пон 24 сер, 2020 10:36
35 1565
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 сер, 2020 12:31
Амвросий
У Раді придумали, як стягнути з українців борги за комуналку 1, 2
R2 » Суб 22 сер, 2020 20:34
16 1203
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 сер, 2020 11:07
wild.tomcat

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (2167)
25.08.2020 13:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.