Боржникам за комуналку пропонують збільшити штрафи -...

Додано: Вів 25 сер, 2020 14:12

_hunter написав: Так нет сейчас таких законов -- кроме ЦО в бабушатниках. Но нет никаких законов, запрещающих человеку из этого бабушатника съехать в нормальное жилье.

Поэтому такая-себе "монополия" получается -- не сильно монопольная. Так нет сейчас таких законов -- кроме ЦО в бабушатниках. Но нет никаких законов, запрещающих человеку из этого бабушатника съехать в нормальное жилье.Поэтому такая-себе "монополия" получается -- не сильно монопольная.

законы такие есть. Есть ведь монополии на газ, бензин, электроэнергию и т.д. и т.п. Есть лицензирование этих видов деятельности, с помощью чего эти монополии и поддерживаются. Это и есть те самые законы которых по вашему якобы нет.Даже если переехать в частный дом. Провести газ можно только через монополию. Заправить автомобиль, только через монополию.Где-то монополия более жесткая, где-то менее жетская, но она так или иначе присутствует и ситуация со временем ухудшается.Ты например не можешь самостоятельно вырабатывать электроэнергию и самостоятельно продавать её кому угодно по удобной тебе цене. Если ты захочешь заниматься производством электроэнергии, тебе прийдется работать через посредника и выполнять его условия, отдавая по сути 90% своей прибыли посреднику-монополисту.Также и во всех остальных сферах. Прсото сфера коммунальных услуг монополизирована слишком сильно. Отсюда завышенные тарифы, некачественные услуги и растущие искусственно раздуваемые долги.Все это приносит огромные сверхприбыли олигархам-монополистам. Они зарабатывают на обнищании народа и на разрушении страны.Взять тот-же спирт. И на него есть лицензии. Акцизы. Хотя казалось бы что в спирте такого, что его надо обкладывать акцизами и ограничивать производство лицензиями? Любая бабка в захудалом селе может производить спирт. Но производить и продавать его по закону нельзя, можно только через посредников, получающих мзду.Вот так это и работает - создают через законы необходимость в посредниках-монополистах, которые прикарманивают львиную долю дохода себе.