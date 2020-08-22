Боржникам за комуналку пропонують збільшити штрафи -...

Естественно: оно же варится на Народной воде (по Конституции вся Вода принадлежит Народу) из ячменя, выращенного на Народной земле (та же Конституция -- земля -- крестьянам)!!!
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Додано: Вів 25 сер, 2020 13:45
Естественно: оно же варится на Народной воде (по Конституции вся Вода принадлежит Народу) из ячменя, выращенного на Народной земле (та же Конституция -- земля -- крестьянам)!!!
</sarcasm>
Додано: Вів 25 сер, 2020 13:50
Если отбросить шелуху, то в общем да. Тот кто работает получая субсидии, тот работает изначально плохо. Он не заинтересован работать лучше, чтобы не лишиться субсидии. Поэтому это заколдованный круг ведущий в нищету и рабство.
Как ни крути, но тот кто получает субсидию, будет плохо работать, даже если умеет работать хорошо. Просто потому, что у нормального здравомыслящего человека нет интереса много и тяжело работать, чтобы отдавать большую часть заработанного кому-то другому.
По сути перед человеком стоит выбор - отдаться в рабство ради субсидии, либо нести на себе все тяжелеющий груз, работая не только на себя но и на все увеличивающиеся полчища паразитов.
Многие не выдерживают и отдаются в рабство. Нагрузка слишком сильна. Винить их в этом нельзя, т.к. система изначально расчитана на то, чтобы большинство не выдерживало нагрузки.
Как это исправить - не знаю. В сложившихся условиях наверно никак. Может со временем люди поумнеют и ситуация сама исправится. Но пока просвета не видно
Додано: Вів 25 сер, 2020 14:00
Если государство введет законы, по которым все будут обязаны покупать пиво, независимо от того хочет этого человек или нет, а выбор искусственно ограничат, создав монополии путем выдачи лицензий так, чтобы производить его могли только "свои" олигархи и могли устанавливать любую удобную им цену. Тогда "покупка пива" тоже станет налогом.
Ведь не важно пьёт человек пиво или вместо пива он предпочитает лимонад. Его будут принуждать к оплате пива, которое ему может нафик не нужно.
Тоже самое с искусственно созданными монополиями. Путем раздачи лицензий только "своим" олигархам можно создать монополию и выбора не останется даже у тех кто пиво любит, им прийдется покупать по той цене, которую установит монополия. Потому что выбор искусственно ограничен. Желающие производить пиво не могут это делать - это запрещено законом. А те кому можно наживаются на своем монопольном положении.
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 25 сер, 2020 14:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 25 сер, 2020 14:05
Так нет сейчас таких законов -- кроме ЦО в бабушатниках. Но нет никаких законов, запрещающих человеку из этого бабушатника съехать в нормальное жилье.
Поэтому такая-себе "монополия" получается -- не сильно монопольная.
Додано: Вів 25 сер, 2020 14:12
законы такие есть. Есть ведь монополии на газ, бензин, электроэнергию и т.д. и т.п. Есть лицензирование этих видов деятельности, с помощью чего эти монополии и поддерживаются. Это и есть те самые законы которых по вашему якобы нет.
Даже если переехать в частный дом. Провести газ можно только через монополию. Заправить автомобиль, только через монополию.
Где-то монополия более жесткая, где-то менее жетская, но она так или иначе присутствует и ситуация со временем ухудшается.
Ты например не можешь самостоятельно вырабатывать электроэнергию и самостоятельно продавать её кому угодно по удобной тебе цене. Если ты захочешь заниматься производством электроэнергии, тебе прийдется работать через посредника и выполнять его условия, отдавая по сути 90% своей прибыли посреднику-монополисту.
Также и во всех остальных сферах. Прсото сфера коммунальных услуг монополизирована слишком сильно. Отсюда завышенные тарифы, некачественные услуги и растущие искусственно раздуваемые долги.
Все это приносит огромные сверхприбыли олигархам-монополистам. Они зарабатывают на обнищании народа и на разрушении страны.
Взять тот-же спирт. И на него есть лицензии. Акцизы. Хотя казалось бы что в спирте такого, что его надо обкладывать акцизами и ограничивать производство лицензиями? Любая бабка в захудалом селе может производить спирт. Но производить и продавать его по закону нельзя, можно только через посредников, получающих мзду.
Вот так это и работает - создают через законы необходимость в посредниках-монополистах, которые прикарманивают львиную долю дохода себе.
Додано: Вів 25 сер, 2020 14:28
Монополия очень жесткая. Попробуйте торговать тем-же спиртом в обход посредников. Или тем-более газом, бензином или электроэнергией без лицензии и в обход монопольных схем. Вас быстро прижучат. А потом расскажете, что монополии нет.
Додано: Вів 25 сер, 2020 14:28
Газ можно тупо не покупать -- и топить, например дровами (если частный дом) а готовить на индукционных поверхностях.
С каких это пор у нас монополия на бензин? -- заправок -- куча/принадлежат все разным людям. Для совсем эстетов -- есть "черновозы" -- покупающие прямо "за бугром". Кстати если олигархи совсем уж утомили -- можно и самому так делать.
Электроэнергию можно и самому "добывать" -- что "зеленую", что "из дизеля".
И так со всеми остальными "и т.д." -- нет никаких монополий.
Додано: Вів 25 сер, 2020 14:31
Здесь с Вами не согласен!
"Методов отделения мух от котлет" множество.
Вопрос в другом, как обойтись без крови?
И внешних "лиц заинтересованных"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 25 сер, 2020 14:33
вода и земля действительно народные. Правда земля уже под вопросом.
А вот пиво и ячмень - это результат труда тех, кто их производит и выращивает. Но 90% прибыли за них получают не те кто их производит и выращивает, а различные посредники-монополисты, продать в обход которых нельзя.
Додано: Вів 25 сер, 2020 14:46
А горячая вода в трубе, как я понимаю, из горячих источников появляется? -- т.е. даром? -- аналогично с электричеством: два провода в землю воткнул -- и "побежат ток по проводам"?..
Так пиво самосваренное в магазине тоже продать не получится -- и тут проклятые олигархи обложили?
А с электричеством, кстати, совсем все забавно: проклятый монополист выше рынка за него угнетенным платит -- это методичка как объясняет?..
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