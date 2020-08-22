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Боржникам за комуналку
пропонують збільшити штрафи -...

Боржникам за комуналку пропонують збільшити штрафи -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 14:48

  _hunter написав:Газ можно тупо не покупать -- и топить, например дровами (если частный дом) а готовить на индукционных поверхностях.


так дрова тоже нельзя в лесу собирать, за это нужно посредникам платить.

Индукционная поверхность требует электричества, покупать его у кого попало запрещено законом, можно только через монополиста, с запутанными схемами, зелеными тарифами и т.п., где оседает 80-90% стоимости.

  _hunter написав:С каких это пор у нас монополия на бензин? -- заправок -- куча/принадлежат все разным людям.


монополия на бензин у нас еще с конца 90-ых, начала 2000-ых годов. Заправки хоть и принадлежат разным людям, но по сути основная масса заправок, особенно те что в крупных городах, находится во владении крупных олигархов. И монополия тут многоуровневая, не только на уровне реализаторов, но и на уровне поставщиков.

О том насколько эта монополия сильна можно судить хотя-бы по тому как в начале года Зе пытался нагнуть заправщиков снизить цены в связи со снижением цен на международном рынке. С большим трудом удалось удалось прогнуть на 5-10%, но цены быстро вернулись назад... :)

  _hunter написав:Электроэнергию можно и самому "добывать" -- что "зеленую", что "из дизеля".
И так со всеми остальными "и т.д." -- нет никаких монополий.


Можно конечно самому все добывать и самому все производить, самому себе выращивать пшеницу, печь хлеб, самому себе производить компьютеры и бытовую технику... Главное чтобы никто не помогал, иначе прийдется делиться с посредниками, которые будут тут-как тут.

Вот только при попытке самому добывать себе воду, газ и нефть, скорей всего возникнут проблемы... :D

Вы правда верите, что человек может сам себе все делать, ни с кем не кооперируясь? А любой вид кооперации уже по закону потребует отдавать большую часть заработанного паразитам.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 14:51

Re: Боржникам за комуналку пропонують збільшити штрафи -...

  _hunter написав:
  Амвросий написав:
  _hunter написав:Так нет сейчас таких законов -- кроме ЦО в бабушатниках. Но нет никаких законов, запрещающих человеку из этого бабушатника съехать в нормальное жилье.
Поэтому такая-себе "монополия" получается -- не сильно монопольная.


законы такие есть. Есть ведь монополии на газ, бензин, электроэнергию и т.д. и т.п. Есть лицензирование этих видов деятельности, с помощью чего эти монополии и поддерживаются. Это и есть те самые законы которых по вашему якобы нет.

Газ можно тупо не покупать -- и топить, например дровами (если частный дом) а готовить на индукционных поверхностях.
С каких это пор у нас монополия на бензин? -- заправок -- куча/принадлежат все разным людям. Для совсем эстетов -- есть "черновозы" -- покупающие прямо "за бугром". Кстати если олигархи совсем уж утомили -- можно и самому так делать.
Электроэнергию можно и самому "добывать" -- что "зеленую", что "из дизеля".
И так со всеми остальными "и т.д." -- нет никаких монополий.

Здесь хорошо в пример два случая:

1. Закарпатье, где давно положили на "польских евреев и коммунистов" - ездят по заработках и строят свои дома. Сёла откровенно сказочные - Европа позавидует.
Но домой съезжаются разве, что на рождественские праздники.

2. Донбасс, где рабы работают на тяжелых и опасных производствах, шахтах, им десятками лет обещают коммунизм, но в их землянках не всегда есть вода и электричество. Многие так и не доживают до счастливого конца, когда "дают квартиру" , пускай без воды, газа, электричества, .... - но они за это платят! И честно работают на Государство, от имени которого их продают, приватизируют, выгребают, ликвидируют,....
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 25 сер, 2020 14:57, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 14:56

  Амвросий написав:
  _hunter написав:Газ можно тупо не покупать -- и топить, например дровами (если частный дом) а готовить на индукционных поверхностях.


так дрова тоже нельзя в лесу собирать, за это нужно посредникам платить.

Индукционная поверхность требует электричества, покупать его у кого попало запрещено законом, можно только через монополиста, с запутанными схемами, зелеными тарифами и т.п., где оседает 80-90% стоимости.

  _hunter написав:С каких это пор у нас монополия на бензин? -- заправок -- куча/принадлежат все разным людям.


монополия на бензин у нас еще с конца 90-ых, начала 2000-ых годов. Заправки хоть и принадлежат разным людям, но по сути основная масса заправок, особенно те что в крупных городах, находится во владении крупных олигархов. И монополия тут многоуровневая, не только на уровне реализаторов, но и на уровне поставщиков.

О том насколько эта монополия сильна можно судить хотя-бы по тому как в начале года Зе пытался нагнуть заправщиков снизить цены в связи со снижением цен на международном рынке. С большим трудом удалось удалось прогнуть на 5-10%, но цены быстро вернулись назад... :)

  _hunter написав:Электроэнергию можно и самому "добывать" -- что "зеленую", что "из дизеля".
И так со всеми остальными "и т.д." -- нет никаких монополий.


Можно конечно самому все добывать и самому все производить, самому себе выращивать пшеницу, печь хлеб, самому себе производить компьютеры и бытовую технику... Главное чтобы никто не помогал, иначе прийдется делиться с посредниками, которые будут тут-как тут.

Вот только при попытке самому добывать себе воду, газ и нефть, скорей всего возникнут проблемы... :D

Вы правда верите, что человек может сам себе все делать, ни с кем не кооперируясь? А любой вид кооперации уже по закону потребует отдавать большую часть заработанного паразитам.


>>> так дрова тоже нельзя в лесу собирать, за это нужно посредникам платить.
ложь

>>> Индукционная поверхность требует электричества, покупать его у кого попало запрещено законом
я же писал -- можно самому "добывать"

>>> монополия на бензин у нас еще с конца 90-ых, начала 2000-ых годов. Заправки хоть и принадлежат разным людям
на всякий случай: если есть выбор из нескольких "монополистов" -- эти "монополисты" -- не монополисты.

>>> А любой вид кооперации уже по закону потребует отдавать большую часть заработанного паразитам.
как и в любой стране... -- так может хватит на этих монополистов-рептилоидов телибонькать и пора делом заняться?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 15:12

  _hunter написав:А горячая вода в трубе, как я понимаю, из горячих источников появляется?


её нагревают за народный газ, который добывают те-же рабочие, которые получают нищенские подачки, а основная часть прибыли уходит кому-то в карман. Тому кто ничего этого не делает, а только присваивает себе результаты чужого труда и нанимает троллей на форумах, защищающих такой подход. Троллей, которые рассказывают что так и должно быть, что виноваты якобы те самые рабочие, которые добыли газ, т.к. не хотят платить за добытый ими-же газ сумасшедшие тарифы. А тот кто забрал себе все платежи за газ, те якобы не виноваты. Это якобы демократия. Так получилось... :lol:

  _hunter написав: -- т.е. даром?

почему-же даром. По нормальному эти услуги должны оказываться тем кому они нужны, т.е. потребителям которые за них платят. А цена должна определяться спросом.

Нет платежей - нет спроса, нет отопления. Есть платежи - значит есть спрос, есть отопление. Соответственно и цена будет такая, которую готовы платить большинство потребителей. Т.к. они готовы платить, долгов естественно не будет.

Само наличие долгов уже свидетельствует о сильном завышении тарифов выше рыночной цены. Это говорит о том, что рынок не готов платить такую высокую цену.

  _hunter написав: -- аналогично с электричеством: два провода в землю воткнул -- и "побежат ток по проводам"?..


и с электричеством тоже самое, есть цена, за которую готовы продавать и продают электроэнергию производители - это около 50 коп/кВт-час. Эта цена включает в себя все сопутствующие расходы. Все что выше этого - это коррупционные схемы и монополии.

  _hunter написав:А с электричеством, кстати, совсем все забавно: проклятый монополист выше рынка за него угнетенным платит -- это методичка как объясняет?.. :lol:


Кого это вы "угнетенным" называете? Тех кто от госпредприятия по зеленому тарифу 5 грн/кВт-час получает? В то время как основная масса электроэнргии закупается по 50 коп/кВт-час?

Ну да, когда пошли разговоры о том чтобы снизить им зеленый тариф, пошли крики что угнетенных ущемляют. Хотя даже после снижения нигде больше в мире по таким высоким ценам солнечную энергию не закупают. Украина самая богатая в мире страна, чтобы по такому тарифу закупать?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 15:42

  _hunter написав:>>> так дрова тоже нельзя в лесу собирать, за это нужно посредникам платить.
ложь


ну попробуйте насобирать валежника в лесу а по дороге домой покажите что насобирали ментам. Потом расскажете сколько с вас взяли

  _hunter написав:>>> Индукционная поверхность требует электричества, покупать его у кого попало запрещено законом
я же писал -- можно самому "добывать"


чтобы добывать нужно оборудование, вы его тоже сами предлагаете производить? Для этого предлагаете организовать добычу кремния, построить себе завод по обработке кремния, производству микросхем, пластмассы и т.д. и т.п.?

Я же вам написал - не может человек сам все произоводить ни с кем не кооперируясь. А любая кооперация - тут-же прибежит налоговая с поборами, всплывут лицензионные ограничения и вылезут монополии с космическими тарифами.

Я например инженер, почему я должен сам себе добывать электроэнергию и не могу купить её без посредников у соседа, который может её производить? Зачем для этого монополист-посредник, забирающий себе 80-90% на ровном месте?

  _hunter написав:>>> монополия на бензин у нас еще с конца 90-ых, начала 2000-ых годов. Заправки хоть и принадлежат разным людям
на всякий случай: если есть выбор из нескольких "монополистов" -- эти "монополисты" -- не монополисты.


Это называется выбор без выбора. Два-три олигарха, договорившихся держать высокую цену и изгоняющих с рынка и создающих проблемы любому мелкому продавцу, который смог вылезти на рынок в город и готов продавать дешевле.

Есть и такое, что несколько разных торговых марок по факту принадлежат одному владельцу. Хотя формально владельцы разные.

Где-то в селах, далеко от городов, в глуши, возможно есть выбор. В городах по бензину по сути выбора нет.

Про монополию поставщиков бензина можно и не говорить.
Амвросий
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