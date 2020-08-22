Боржникам за комуналку пропонують збільшити штрафи -...

Додано: Вів 25 сер, 2020 15:12

_hunter написав: А горячая вода в трубе, как я понимаю, из горячих источников появляется? А горячая вода в трубе, как я понимаю, из горячих источников появляется?

_hunter написав: -- аналогично с электричеством: два провода в землю воткнул -- и "побежат ток по проводам"?.. -- аналогично с электричеством: два провода в землю воткнул -- и "побежат ток по проводам"?..

_hunter написав: А с электричеством, кстати, совсем все забавно: проклятый монополист выше рынка за него угнетенным платит -- это методичка как объясняет?.. А с электричеством, кстати, совсем все забавно: проклятый монополист выше рынка за него угнетенным платит -- это методичка как объясняет?..

её нагревают за народный газ, который добывают те-же рабочие, которые получают нищенские подачки, а основная часть прибыли уходит кому-то в карман. Тому кто ничего этого не делает, а только присваивает себе результаты чужого труда и нанимает троллей на форумах, защищающих такой подход. Троллей, которые рассказывают что так и должно быть, что виноваты якобы те самые рабочие, которые добыли газ, т.к. не хотят платить за добытый ими-же газ сумасшедшие тарифы. А тот кто забрал себе все платежи за газ, те якобы не виноваты. Это якобы демократия. Так получилось...почему-же даром. По нормальному эти услуги должны оказываться тем кому они нужны, т.е. потребителям которые за них платят. А цена должна определяться спросом.Нет платежей - нет спроса, нет отопления. Есть платежи - значит есть спрос, есть отопление. Соответственно и цена будет такая, которую готовы платить большинство потребителей. Т.к. они готовы платить, долгов естественно не будет.Это говорит о том, что рынок не готов платить такую высокую цену.и с электричеством тоже самое, есть цена, за которую готовы продавать и продают электроэнергию производители - это около 50 коп/кВт-час. Эта цена включает в себя все сопутствующие расходы. Все что выше этого - это коррупционные схемы и монополии.Кого это вы "угнетенным" называете? Тех кто от госпредприятия по зеленому тарифу 5 грн/кВт-час получает? В то время как основная масса электроэнргии закупается по 50 коп/кВт-час?Ну да, когда пошли разговоры о том чтобы снизить им зеленый тариф, пошли крики что угнетенных ущемляют. Хотя даже после снижения нигде больше в мире по таким высоким ценам солнечную энергию не закупают. Украина самая богатая в мире страна, чтобы по такому тарифу закупать?