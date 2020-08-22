Боржникам за комуналку пропонують збільшити штрафи -...

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_hunter написав:Газ можно тупо не покупать -- и топить, например дровами (если частный дом) а готовить на индукционных поверхностях.
так дрова тоже нельзя в лесу собирать, за это нужно посредникам платить.
Индукционная поверхность требует электричества, покупать его у кого попало запрещено законом, можно только через монополиста, с запутанными схемами, зелеными тарифами и т.п., где оседает 80-90% стоимости.
_hunter написав:С каких это пор у нас монополия на бензин? -- заправок -- куча/принадлежат все разным людям.
монополия на бензин у нас еще с конца 90-ых, начала 2000-ых годов. Заправки хоть и принадлежат разным людям, но по сути основная масса заправок, особенно те что в крупных городах, находится во владении крупных олигархов. И монополия тут многоуровневая, не только на уровне реализаторов, но и на уровне поставщиков.
О том насколько эта монополия сильна можно судить хотя-бы по тому как в начале года Зе пытался нагнуть заправщиков снизить цены в связи со снижением цен на международном рынке. С большим трудом удалось удалось прогнуть на 5-10%, но цены быстро вернулись назад...
_hunter написав:Электроэнергию можно и самому "добывать" -- что "зеленую", что "из дизеля". И так со всеми остальными "и т.д." -- нет никаких монополий.
Можно конечно самому все добывать и самому все производить, самому себе выращивать пшеницу, печь хлеб, самому себе производить компьютеры и бытовую технику... Главное чтобы никто не помогал, иначе прийдется делиться с посредниками, которые будут тут-как тут.
Вот только при попытке самому добывать себе воду, газ и нефть, скорей всего возникнут проблемы...
Вы правда верите, что человек может сам себе все делать, ни с кем не кооперируясь? А любой вид кооперации уже по закону потребует отдавать большую часть заработанного паразитам.
_hunter написав:Так нет сейчас таких законов -- кроме ЦО в бабушатниках. Но нет никаких законов, запрещающих человеку из этого бабушатника съехать в нормальное жилье. Поэтому такая-себе "монополия" получается -- не сильно монопольная.
законы такие есть. Есть ведь монополии на газ, бензин, электроэнергию и т.д. и т.п. Есть лицензирование этих видов деятельности, с помощью чего эти монополии и поддерживаются. Это и есть те самые законы которых по вашему якобы нет.
Газ можно тупо не покупать -- и топить, например дровами (если частный дом) а готовить на индукционных поверхностях. С каких это пор у нас монополия на бензин? -- заправок -- куча/принадлежат все разным людям. Для совсем эстетов -- есть "черновозы" -- покупающие прямо "за бугром". Кстати если олигархи совсем уж утомили -- можно и самому так делать. Электроэнергию можно и самому "добывать" -- что "зеленую", что "из дизеля". И так со всеми остальными "и т.д." -- нет никаких монополий.
Здесь хорошо в пример два случая:
1. Закарпатье, где давно положили на "польских евреев и коммунистов" - ездят по заработках и строят свои дома. Сёла откровенно сказочные - Европа позавидует. Но домой съезжаются разве, что на рождественские праздники.
2. Донбасс, где рабы работают на тяжелых и опасных производствах, шахтах, им десятками лет обещают коммунизм, но в их землянках не всегда есть вода и электричество. Многие так и не доживают до счастливого конца, когда "дают квартиру" , пускай без воды, газа, электричества, .... - но они за это платят! И честно работают на Государство, от имени которого их продают, приватизируют, выгребают, ликвидируют,....
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 25 сер, 2020 14:57, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
_hunter написав:Газ можно тупо не покупать -- и топить, например дровами (если частный дом) а готовить на индукционных поверхностях.
так дрова тоже нельзя в лесу собирать, за это нужно посредникам платить.
Индукционная поверхность требует электричества, покупать его у кого попало запрещено законом, можно только через монополиста, с запутанными схемами, зелеными тарифами и т.п., где оседает 80-90% стоимости.
_hunter написав:С каких это пор у нас монополия на бензин? -- заправок -- куча/принадлежат все разным людям.
монополия на бензин у нас еще с конца 90-ых, начала 2000-ых годов. Заправки хоть и принадлежат разным людям, но по сути основная масса заправок, особенно те что в крупных городах, находится во владении крупных олигархов. И монополия тут многоуровневая, не только на уровне реализаторов, но и на уровне поставщиков.
О том насколько эта монополия сильна можно судить хотя-бы по тому как в начале года Зе пытался нагнуть заправщиков снизить цены в связи со снижением цен на международном рынке. С большим трудом удалось удалось прогнуть на 5-10%, но цены быстро вернулись назад...
_hunter написав:Электроэнергию можно и самому "добывать" -- что "зеленую", что "из дизеля". И так со всеми остальными "и т.д." -- нет никаких монополий.
Можно конечно самому все добывать и самому все производить, самому себе выращивать пшеницу, печь хлеб, самому себе производить компьютеры и бытовую технику... Главное чтобы никто не помогал, иначе прийдется делиться с посредниками, которые будут тут-как тут.
Вот только при попытке самому добывать себе воду, газ и нефть, скорей всего возникнут проблемы...
Вы правда верите, что человек может сам себе все делать, ни с кем не кооперируясь? А любой вид кооперации уже по закону потребует отдавать большую часть заработанного паразитам.
>>> так дрова тоже нельзя в лесу собирать, за это нужно посредникам платить. ложь
>>> Индукционная поверхность требует электричества, покупать его у кого попало запрещено законом я же писал -- можно самому "добывать"
>>> монополия на бензин у нас еще с конца 90-ых, начала 2000-ых годов. Заправки хоть и принадлежат разным людям на всякий случай: если есть выбор из нескольких "монополистов" -- эти "монополисты" -- не монополисты.
>>> А любой вид кооперации уже по закону потребует отдавать большую часть заработанного паразитам. как и в любой стране... -- так может хватит на этих монополистов-рептилоидов телибонькать и пора делом заняться?..
_hunter написав:А горячая вода в трубе, как я понимаю, из горячих источников появляется?
её нагревают за народный газ, который добывают те-же рабочие, которые получают нищенские подачки, а основная часть прибыли уходит кому-то в карман. Тому кто ничего этого не делает, а только присваивает себе результаты чужого труда и нанимает троллей на форумах, защищающих такой подход. Троллей, которые рассказывают что так и должно быть, что виноваты якобы те самые рабочие, которые добыли газ, т.к. не хотят платить за добытый ими-же газ сумасшедшие тарифы. А тот кто забрал себе все платежи за газ, те якобы не виноваты. Это якобы демократия. Так получилось...
_hunter написав: -- т.е. даром?
почему-же даром. По нормальному эти услуги должны оказываться тем кому они нужны, т.е. потребителям которые за них платят. А цена должна определяться спросом.
Нет платежей - нет спроса, нет отопления. Есть платежи - значит есть спрос, есть отопление. Соответственно и цена будет такая, которую готовы платить большинство потребителей. Т.к. они готовы платить, долгов естественно не будет.
Само наличие долгов уже свидетельствует о сильном завышении тарифов выше рыночной цены. Это говорит о том, что рынок не готов платить такую высокую цену.
_hunter написав: -- аналогично с электричеством: два провода в землю воткнул -- и "побежат ток по проводам"?..
и с электричеством тоже самое, есть цена, за которую готовы продавать и продают электроэнергию производители - это около 50 коп/кВт-час. Эта цена включает в себя все сопутствующие расходы. Все что выше этого - это коррупционные схемы и монополии.
_hunter написав:А с электричеством, кстати, совсем все забавно: проклятый монополист выше рынка за него угнетенным платит -- это методичка как объясняет?..
Кого это вы "угнетенным" называете? Тех кто от госпредприятия по зеленому тарифу 5 грн/кВт-час получает? В то время как основная масса электроэнргии закупается по 50 коп/кВт-час?
Ну да, когда пошли разговоры о том чтобы снизить им зеленый тариф, пошли крики что угнетенных ущемляют. Хотя даже после снижения нигде больше в мире по таким высоким ценам солнечную энергию не закупают. Украина самая богатая в мире страна, чтобы по такому тарифу закупать?
_hunter написав:>>> так дрова тоже нельзя в лесу собирать, за это нужно посредникам платить. ложь
ну попробуйте насобирать валежника в лесу а по дороге домой покажите что насобирали ментам. Потом расскажете сколько с вас взяли
_hunter написав:>>> Индукционная поверхность требует электричества, покупать его у кого попало запрещено законом я же писал -- можно самому "добывать"
чтобы добывать нужно оборудование, вы его тоже сами предлагаете производить? Для этого предлагаете организовать добычу кремния, построить себе завод по обработке кремния, производству микросхем, пластмассы и т.д. и т.п.?
Я же вам написал - не может человек сам все произоводить ни с кем не кооперируясь. А любая кооперация - тут-же прибежит налоговая с поборами, всплывут лицензионные ограничения и вылезут монополии с космическими тарифами.
Я например инженер, почему я должен сам себе добывать электроэнергию и не могу купить её без посредников у соседа, который может её производить? Зачем для этого монополист-посредник, забирающий себе 80-90% на ровном месте?
_hunter написав:>>> монополия на бензин у нас еще с конца 90-ых, начала 2000-ых годов. Заправки хоть и принадлежат разным людям на всякий случай: если есть выбор из нескольких "монополистов" -- эти "монополисты" -- не монополисты.
Это называется выбор без выбора. Два-три олигарха, договорившихся держать высокую цену и изгоняющих с рынка и создающих проблемы любому мелкому продавцу, который смог вылезти на рынок в город и готов продавать дешевле.
Есть и такое, что несколько разных торговых марок по факту принадлежат одному владельцу. Хотя формально владельцы разные.
Про монополию поставщиков бензина можно и не говорить.
_hunter написав:>>> так дрова тоже нельзя в лесу собирать, за это нужно посредникам платить. ложь
ну попробуйте насобирать валежника в лесу а по дороге домой покажите что насобирали ментам. Потом расскажете сколько с вас взяли
_hunter написав:>>> Индукционная поверхность требует электричества, покупать его у кого попало запрещено законом я же писал -- можно самому "добывать"
чтобы добывать нужно оборудование, вы его тоже сами предлагаете производить? Для этого предлагаете организовать добычу кремния, построить себе завод по обработке кремния, производству микросхем, пластмассы и т.д. и т.п.?
Я же вам написал - не может человек сам все произоводить ни с кем не кооперируясь. А любая кооперация - тут-же прибежит налоговая с поборами, всплывут лицензионные ограничения и вылезут монополии с космическими тарифами.
Я например инженер, почему я должен сам себе добывать электроэнергию и не могу купить её без посредников у соседа, который может её производить? Зачем для этого монополист-посредник, забирающий себе 80-90% на ровном месте?
_hunter написав:>>> монополия на бензин у нас еще с конца 90-ых, начала 2000-ых годов. Заправки хоть и принадлежат разным людям на всякий случай: если есть выбор из нескольких "монополистов" -- эти "монополисты" -- не монополисты.
Это называется выбор без выбора. Два-три олигарха, договорившихся держать высокую цену и изгоняющих с рынка и создающих проблемы любому мелкому продавцу, который смог вылезти на рынок в город и готов продавать дешевле.
Есть и такое, что несколько разных торговых марок по факту принадлежат одному владельцу. Хотя формально владельцы разные.
Про монополию поставщиков бензина можно и не говорить.
>>> ну попробуйте насобирать валежника в лесу а по дороге домой покажите что насобирали ментам. Потом расскажете сколько с вас взяли Я так понимаю -- был опыт? -- или опять сказки подподъездных бабок из 90-х?
>>> чтобы добывать нужно оборудование, вы его тоже сами предлагаете производить? дизель-генераторы свободно продаются. Или на них тоже "монополия"?
>>> Я например инженер, почему я должен сам себе добывать электроэнергию и не могу купить её без посредников у соседа, который может её производить? да вообще без проблем: соседу сдаются пустые акумы, забираются полные. А вот чтобы в _гос-сети_ попасть -- ну да, очевидно нужно платить.
>>> Про монополию поставщиков бензина можно и не говорить. И не нужно -- ибо бред.
_hunter написав:>>> чтобы добывать нужно оборудование, вы его тоже сами предлагаете производить? дизель-генераторы свободно продаются. Или на них тоже "монополия"?
Топливо к дизель-генератору продается через те-же монополии олигархов по завышенным ценам.
_hunter написав:>>> Я например инженер, почему я должен сам себе добывать электроэнергию и не могу купить её без посредников у соседа, который может её производить? да вообще без проблем: соседу сдаются пустые акумы, забираются полные.
вот сразу видно, что вы от техники далеки. Энергию на перевозку аккумуляторов где брать? Сами аккумуляторы где брать? Оборудование для питания от аккумуляторов где брать? Опять-же даже такой аккумуляторный бизнес очень заинтересует налоговую, которая захочет поиметь процент от заряда в денежном эквиваленте.
_hunter написав:А вот чтобы в _гос-сети_ попасть -- ну да, очевидно нужно платить.
об этом и речь, где всем заправляют олигархи-монополисты, которые не платят, а наоборот получают дотации из госбюджета. А платят те кто честно зарабатывает и из госбюджета не сосет.