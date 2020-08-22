Боржникам за комуналку пропонують збільшити штрафи -...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
_hunter написав:впроде все "ресурсы" перебрал -- для всех альтернатива есть.
для всех ресурсов, для которых есть альтернатива, проблем с ценами нет. Как нет и долгов. Проблема с долгами населения возникает только с теми ресурсами на которые искусственно была создана монополия и многократно завышена цена.
Ты слышал, чтобы была проблема с долгами населения за картошку или за муку? А ведь картошку и муку население в огромных количествах постоянно потребляет.
И никому в голову не приходит ставить на картофель ценник 2000 грн/кг потому что где-то в кафе Парижа картофель стоит ещё дороже. Потому что нет монополии. Те кто такой ценник поставят не смогут продать свой картофель и останутся ни с чем. Люди просто купят по адекватной цене у других продавцов.
А монополии на картофель нет, потому что нет лицензий на выращивание и продажу картофеля. Если ввести лицензии, так сразу появятся монополии, а там глядишь и долги начнут начислять за гнилой картофель привезенный кем-то в под дверь по цене свежей красной икры.
А такие как ты будут объяснять людям, что долги за гнилой картофель по цене красной икры кем-то привезенный под дверь - это нормально, это демократия. Потому что "бабушатник"... надо платить...
А если хочешь, можешь съехать с бабушатника в частный дом и всеравно покупать гнилой картофель, потому что другого нет - лицензия только у олигарха монополиста, который какую хочет такую цену и ставит. Ну или сам себе выращивай картошку. Либо гниль по цене красной икры, либо сам выращивай... да...
_hunter написав:впроде все "ресурсы" перебрал -- для всех альтернатива есть.
для всех ресурсов, для которых есть альтернатива, проблем с ценами нет. Как нет и долгов. Проблема с долгами населения возникает только с теми ресурсами на которые искусственно была создана монополия и многократно завышена цена.
Ты слышал, чтобы была проблема с долгами населения за картошку или за муку? А ведь картошку и муку население в огромных количествах постоянно потребляет.
И никому в голову не приходит ставить на картофель ценник 2000 грн/кг потому что где-то в кафе Парижа картофель стоит ещё дороже. Потому что нет монополии. Те кто такой ценник поставят не смогут продать свой картофель и останутся ни с чем. Люди просто купят по адекватной цене у других продавцов.
А монополии на картофель нет, потому что нет лицензий на выращивание и продажу картофеля. Если ввести лицензии, так сразу появятся монополии, а там глядишь и долги начнут начислять за гнилой картофель привезенный кем-то в под дверь по цене свежей красной икры.
А такие как ты будут объяснять людям, что долги за гнилой картофель по цене красной икры кем-то привезенный под дверь - это нормально, это демократия. Потому что "бабушатник"... надо платить...
А если хочешь, можешь съехать с бабушатника в частный дом и всеравно покупать гнилой картофель, потому что другого нет - лицензия только у олигарха монополиста, который какую хочет такую цену и ставит. Ну или сам себе выращивай картошку. Либо гниль по цене красной икры, либо сам выращивай... да...
Ваши философские выводы имеют большой пробел с действительностью! 1. Посредник только из-за рубежа. 2. Посредник работает только с реальными валютами 3. Офшоры и доходы посредника - стабильны. 4. Переменными являются только доходы плебса, за счёт манипуляций с курсом национальной валюты. ....................... - Отсюда держите карман шире!
- Это не "капитализм" - это горькая действительность Украины. И наводить здесь порядок, хотя бы на уровне Законов - без виселиц невозможно.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Коммунальные услуги "предоставляют" местные олигархи, а не посредники из-за рубежа.
Проблема долгов по коммунальным услугам решается просто - законодательный запрет предоставлять услуги без предоплаты. Нет оплаты - нет коммунальных услуг. И никаких долгов. Хочешь платить в долг - иди бери кредит в банке и плати. А коммунальные службы не должны предоставлять кредитных услуг, они должны заниматься своим делом.
Это конечно не решит проблемы с монополией олигархов, но проблему искусственно раздутых долгов решит.
Kudrjavuy написав:И наводить здесь порядок, хотя бы на уровне Законов - без виселиц невозможно.
С этим не соглашусь. Любые силовые акции будут использованы коррупционерами для представления себя жертвами и обвинения оппонентов в незаконных действиях. Силовые методы, принуждение, вымогательство - это всё оружие преступников. И если вы не хотите стать преступником не нужно пользоваться такими методами.
Поэтому считаю с коррупцией нужно бороться исключительно в рамках законов.
Если перефразировать известную поговорку. Используя насилие и беззаконие против преступников вы тем самым опускаетесь до уровня преступника, где он сможет задавить вас своим опытом.