Боржникам за комуналку пропонують збільшити штрафи -...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 19:07

  _hunter написав:впроде все "ресурсы" перебрал -- для всех альтернатива есть.


для всех ресурсов, для которых есть альтернатива, проблем с ценами нет. Как нет и долгов. Проблема с долгами населения возникает только с теми ресурсами на которые искусственно была создана монополия и многократно завышена цена.

Ты слышал, чтобы была проблема с долгами населения за картошку или за муку? А ведь картошку и муку население в огромных количествах постоянно потребляет.

И никому в голову не приходит ставить на картофель ценник 2000 грн/кг потому что где-то в кафе Парижа картофель стоит ещё дороже. Потому что нет монополии. Те кто такой ценник поставят не смогут продать свой картофель и останутся ни с чем. Люди просто купят по адекватной цене у других продавцов.

А монополии на картофель нет, потому что нет лицензий на выращивание и продажу картофеля. Если ввести лицензии, так сразу появятся монополии, а там глядишь и долги начнут начислять за гнилой картофель привезенный кем-то в под дверь по цене свежей красной икры.

А такие как ты будут объяснять людям, что долги за гнилой картофель по цене красной икры кем-то привезенный под дверь - это нормально, это демократия. Потому что "бабушатник"... надо платить...

А если хочешь, можешь съехать с бабушатника в частный дом и всеравно покупать гнилой картофель, потому что другого нет - лицензия только у олигарха монополиста, который какую хочет такую цену и ставит. Ну или сам себе выращивай картошку. Либо гниль по цене красной икры, либо сам выращивай... да... :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 19:37

  Амвросий написав:
  _hunter написав:впроде все "ресурсы" перебрал -- для всех альтернатива есть.


для всех ресурсов, для которых есть альтернатива, проблем с ценами нет. Как нет и долгов. Проблема с долгами населения возникает только с теми ресурсами на которые искусственно была создана монополия и многократно завышена цена.

Ты слышал, чтобы была проблема с долгами населения за картошку или за муку? А ведь картошку и муку население в огромных количествах постоянно потребляет.

И никому в голову не приходит ставить на картофель ценник 2000 грн/кг потому что где-то в кафе Парижа картофель стоит ещё дороже. Потому что нет монополии. Те кто такой ценник поставят не смогут продать свой картофель и останутся ни с чем. Люди просто купят по адекватной цене у других продавцов.

А монополии на картофель нет, потому что нет лицензий на выращивание и продажу картофеля. Если ввести лицензии, так сразу появятся монополии, а там глядишь и долги начнут начислять за гнилой картофель привезенный кем-то в под дверь по цене свежей красной икры.

А такие как ты будут объяснять людям, что долги за гнилой картофель по цене красной икры кем-то привезенный под дверь - это нормально, это демократия. Потому что "бабушатник"... надо платить...

А если хочешь, можешь съехать с бабушатника в частный дом и всеравно покупать гнилой картофель, потому что другого нет - лицензия только у олигарха монополиста, который какую хочет такую цену и ставит. Ну или сам себе выращивай картошку. Либо гниль по цене красной икры, либо сам выращивай... да... :)

Ваши философские выводы имеют большой пробел с действительностью!
1. Посредник только из-за рубежа.
2. Посредник работает только с реальными валютами
3. Офшоры и доходы посредника - стабильны.
4. Переменными являются только доходы плебса, за счёт манипуляций с курсом национальной валюты.
.......................
- Отсюда держите карман шире!

- Это не "капитализм" - это горькая действительность Украины.
И наводить здесь порядок, хотя бы на уровне Законов - без виселиц невозможно.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 19:44

Коммунальные услуги "предоставляют" местные олигархи, а не посредники из-за рубежа.

Проблема долгов по коммунальным услугам решается просто - законодательный запрет предоставлять услуги без предоплаты. Нет оплаты - нет коммунальных услуг. И никаких долгов. Хочешь платить в долг - иди бери кредит в банке и плати. А коммунальные службы не должны предоставлять кредитных услуг, они должны заниматься своим делом.

Это конечно не решит проблемы с монополией олигархов, но проблему искусственно раздутых долгов решит.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 20:17

  Kudrjavuy написав:И наводить здесь порядок, хотя бы на уровне Законов - без виселиц невозможно.


С этим не соглашусь. Любые силовые акции будут использованы коррупционерами для представления себя жертвами и обвинения оппонентов в незаконных действиях. Силовые методы, принуждение, вымогательство - это всё оружие преступников. И если вы не хотите стать преступником не нужно пользоваться такими методами.

Поэтому считаю с коррупцией нужно бороться исключительно в рамках законов.

Если перефразировать известную поговорку. Используя насилие и беззаконие против преступников вы тем самым опускаетесь до уровня преступника, где он сможет задавить вас своим опытом. :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 20:59

  Амвросий написав:
  Kudrjavuy написав:И наводить здесь порядок, хотя бы на уровне Законов - без виселиц невозможно.


С этим не соглашусь. Любые силовые акции будут использованы коррупционерами для представления себя жертвами и обвинения оппонентов в незаконных действиях. Силовые методы, принуждение, вымогательство - это всё оружие преступников. И если вы не хотите стать преступником не нужно пользоваться такими методами.

Поэтому считаю с коррупцией нужно бороться исключительно в рамках законов.

Если перефразировать известную поговорку. Используя насилие и беззаконие против преступников вы тем самым опускаетесь до уровня преступника, где он сможет задавить вас своим опытом. :)

В Украине существует монополия на "насилие" - Государства.
Все события с 1991 года - показывают жесткую спайку власти с криминалом.
Самостоятельно, "очистка" невозможна, именно с этой целью ликвидировалось обхсс, верховенство уголовного дела над гражданским, и пр....
- "Дров было много наламано", но воры остались нетронутыми.
Т.Е. криминал от институтов Государственной власти - исправлять оказалось некому!
Сейчас же только форсируется система ...да коренного населения.
- И это не шутка, "за воздух", платят все жители промышленных регионов.

Для Вас, как особы особо ограниченной - подчеркну "Не силовые акции", а восстановление Законности и борьба с криминалом в военное время.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 21:47

Государство официально умыло руки от коммунального сектора.
Клоуны - бабло поимели.
Остальным нужно понимать, что размер коммунальных услуг может быть только с размером ими оплачиваемыми.
Т.Е. насильно выселенны в города ии скворечники, произвольно и неподъёмно установлены цены - и имейте друг-дружке мозги.
Вот Вам и вся "идеология", а поскольку там крутятся деньги - долю организованному криминалу во власти.
И долю тому, кто вдохновляет - из-за пределов Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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  #<1 ... 4567
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