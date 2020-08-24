Боржникам за комуналку пропонують збільшити штрафи -...

Додано: Вів 25 сер, 2020 19:07

_hunter написав: впроде все "ресурсы" перебрал -- для всех альтернатива есть. впроде все "ресурсы" перебрал -- для всех альтернатива есть.

для всех ресурсов, для которых есть альтернатива, проблем с ценами нет. Как нет и долгов. Проблема с долгами населения возникает только с теми ресурсами на которые искусственно была создана монополия и многократно завышена цена.Ты слышал, чтобы была проблема с долгами населения за картошку или за муку? А ведь картошку и муку население в огромных количествах постоянно потребляет.И никому в голову не приходит ставить на картофель ценник 2000 грн/кг потому что где-то в кафе Парижа картофель стоит ещё дороже. Потому что нет монополии. Те кто такой ценник поставят не смогут продать свой картофель и останутся ни с чем. Люди просто купят по адекватной цене у других продавцов.А монополии на картофель нет, потому что нет лицензий на выращивание и продажу картофеля. Если ввести лицензии, так сразу появятся монополии, а там глядишь и долги начнут начислять за гнилой картофель привезенный кем-то в под дверь по цене свежей красной икры.А такие как ты будут объяснять людям, что долги за гнилой картофель по цене красной икры кем-то привезенный под дверь - это нормально, это демократия. Потому что "бабушатник"... надо платить...А если хочешь, можешь съехать с бабушатника в частный дом и всеравно покупать гнилой картофель, потому что другого нет - лицензия только у олигарха монополиста, который какую хочет такую цену и ставит. Ну или сам себе выращивай картошку. Либо гниль по цене красной икры, либо сам выращивай... да...