Боржникам за комуналку пропонують збільшити штрафи -...

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Боржникам за комуналку
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 19:07

  _hunter написав:впроде все "ресурсы" перебрал -- для всех альтернатива есть.


для всех ресурсов, для которых есть альтернатива, проблем с ценами нет. Как нет и долгов. Проблема с долгами населения возникает только с теми ресурсами на которые искусственно была создана монополия и многократно завышена цена.

Ты слышал, чтобы была проблема с долгами населения за картошку или за муку? А ведь картошку и муку население в огромных количествах постоянно потребляет.

И никому в голову не приходит ставить на картофель ценник 2000 грн/кг потому что где-то в кафе Парижа картофель стоит ещё дороже. Потому что нет монополии. Те кто такой ценник поставят не смогут продать свой картофель и останутся ни с чем. Люди просто купят по адекватной цене у других продавцов.

А монополии на картофель нет, потому что нет лицензий на выращивание и продажу картофеля. Если ввести лицензии, так сразу появятся монополии, а там глядишь и долги начнут начислять за гнилой картофель привезенный кем-то в под дверь по цене свежей красной икры.

А такие как ты будут объяснять людям, что долги за гнилой картофель по цене красной икры кем-то привезенный под дверь - это нормально, это демократия. Потому что "бабушатник"... надо платить...

А если хочешь, можешь съехать с бабушатника в частный дом и всеравно покупать гнилой картофель, потому что другого нет - лицензия только у олигарха монополиста, который какую хочет такую цену и ставит. Ну или сам себе выращивай картошку. Либо гниль по цене красной икры, либо сам выращивай... да... :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 19:44

Коммунальные услуги "предоставляют" местные олигархи, а не посредники из-за рубежа.

Проблема долгов по коммунальным услугам решается просто - законодательный запрет предоставлять услуги без предоплаты. Нет оплаты - нет коммунальных услуг. И никаких долгов. Хочешь платить в долг - иди бери кредит в банке и плати. А коммунальные службы не должны предоставлять кредитных услуг, они должны заниматься своим делом.

Это конечно не решит проблемы с монополией олигархов, но проблему искусственно раздутых долгов решит.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 20:17

  Kudrjavuy написав:И наводить здесь порядок, хотя бы на уровне Законов - без виселиц невозможно.


С этим не соглашусь. Любые силовые акции будут использованы коррупционерами для представления себя жертвами и обвинения оппонентов в незаконных действиях. Силовые методы, принуждение, вымогательство - это всё оружие преступников. И если вы не хотите стать преступником не нужно пользоваться такими методами.

Поэтому считаю с коррупцией нужно бороться исключительно в рамках законов.

Если перефразировать известную поговорку. Используя насилие и беззаконие против преступников вы тем самым опускаетесь до уровня преступника, где он сможет задавить вас своим опытом. :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 10:10

  Амвросий написав:
  _hunter написав:впроде все "ресурсы" перебрал -- для всех альтернатива есть.


для всех ресурсов, для которых есть альтернатива, проблем с ценами нет. Как нет и долгов. Проблема с долгами населения возникает только с теми ресурсами на которые искусственно была создана монополия и многократно завышена цена.

Ты слышал, чтобы была проблема с долгами населения за картошку или за муку? А ведь картошку и муку население в огромных количествах постоянно потребляет.

Я уже который раз прошу: хотя бы один пример такого ресурса (ЦО в бабушатниках -- не считается).

Ты причину со следствием перепутал: бывают (особенно в селах) и за картошку и за муку долги. В ниливайках -- даже в городах -- есть долги за водку.
Единственная причина в долгах за комуналку: всю комуналку можно "брать" без предоплаты -- чем многие и злоупотребляют.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 11:36

Если бы от коммуналки можно было так легко отказаться,как от пива....выбор в 1000 сортов и цены на любой вкус,то темы комуналки не было бы.Добровольный отказ от чего либо,это отказ не влекущий последствий.Отказ от коммунальных услуг(как тут некоторые умники пишут:отказаться от газа,света,хрущёвки)это наматывания гемора в 100 раз.всё одно,что отказаться дышать.
chumakcm1430
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 12:40

  chumakcm1430 написав:Если бы от коммуналки можно было так легко отказаться,как от пива....выбор в 1000 сортов и цены на любой вкус,то темы комуналки не было бы.Добровольный отказ от чего либо,это отказ не влекущий последствий.Отказ от коммунальных услуг(как тут некоторые умники пишут:отказаться от газа,света,хрущёвки)это наматывания гемора в 100 раз.всё одно,что отказаться дышать.

Так "построить" комуналку чуть сложнее, чем самогонный аппарат -- потому и выбор не особо велик. Но, повторюсь, если так типает платить олигархам -- переезжаем в собственный дом -- там "все сам".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 12:45

  _hunter написав:
  chumakcm1430 написав:Если бы от коммуналки можно было так легко отказаться,как от пива....выбор в 1000 сортов и цены на любой вкус,то темы комуналки не было бы.Добровольный отказ от чего либо,это отказ не влекущий последствий.Отказ от коммунальных услуг(как тут некоторые умники пишут:отказаться от газа,света,хрущёвки)это наматывания гемора в 100 раз.всё одно,что отказаться дышать.

Так "построить" комуналку чуть сложнее, чем самогонный аппарат -- потому и выбор не особо велик. Но, повторюсь, если так типает платить олигархам -- переезжаем в собственный дом -- там "все сам".

И как это поможет?
Олигархи монополисты на рынке электроэнергии и газа.
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 12:50

  Lion+ написав:
  _hunter написав:
  chumakcm1430 написав:Если бы от коммуналки можно было так легко отказаться,как от пива....выбор в 1000 сортов и цены на любой вкус,то темы комуналки не было бы.Добровольный отказ от чего либо,это отказ не влекущий последствий.Отказ от коммунальных услуг(как тут некоторые умники пишут:отказаться от газа,света,хрущёвки)это наматывания гемора в 100 раз.всё одно,что отказаться дышать.

Так "построить" комуналку чуть сложнее, чем самогонный аппарат -- потому и выбор не особо велик. Но, повторюсь, если так типает платить олигархам -- переезжаем в собственный дом -- там "все сам".

И как это поможет?
Олигархи монополисты на рынке электроэнергии и газа.

Есть дрова и ветер.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 13:42

  _hunter написав:
  chumakcm1430 написав:Если бы от коммуналки можно было так легко отказаться,как от пива....выбор в 1000 сортов и цены на любой вкус,то темы комуналки не было бы.Добровольный отказ от чего либо,это отказ не влекущий последствий.Отказ от коммунальных услуг(как тут некоторые умники пишут:отказаться от газа,света,хрущёвки)это наматывания гемора в 100 раз.всё одно,что отказаться дышать.

Так "построить" комуналку чуть сложнее, чем самогонный аппарат -- потому и выбор не особо велик. Но, повторюсь, если так типает платить олигархам -- переезжаем в собственный дом -- там "все сам".
. Да выбор не велик,не потому что-сложно построить,а потому что мозгов у "строителей" нету,они в 90-х застряли.И речь идёт не о собственном доме,а о"скворечниках",где пол страны живёт.Тогда следуя твоей аналогии,когда гопники тебе "башню снесут",не в полицию
надо обращаться,а волыну искать и самому проблему решать.
chumakcm1430
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 15:03

  chumakcm1430 написав:
  _hunter написав:
  chumakcm1430 написав:Если бы от коммуналки можно было так легко отказаться,как от пива....выбор в 1000 сортов и цены на любой вкус,то темы комуналки не было бы.Добровольный отказ от чего либо,это отказ не влекущий последствий.Отказ от коммунальных услуг(как тут некоторые умники пишут:отказаться от газа,света,хрущёвки)это наматывания гемора в 100 раз.всё одно,что отказаться дышать.

Так "построить" комуналку чуть сложнее, чем самогонный аппарат -- потому и выбор не особо велик. Но, повторюсь, если так типает платить олигархам -- переезжаем в собственный дом -- там "все сам".
. Да выбор не велик,не потому что-сложно построить,а потому что мозгов у "строителей" нету,они в 90-х застряли.И речь идёт не о собственном доме,а о"скворечниках",где пол страны живёт.Тогда следуя твоей аналогии,когда гопники тебе "башню снесут",не в полицию
надо обращаться,а волыну искать и самому проблему решать.

Так я, вроде, тоже самое говорил. Или в "скворечники" народ тоже олигархи-монополисты позагоняли под дулами автоматов?
_hunter
 
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