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Боржникам за комуналку пропонують збільшити штрафи -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 27 сер, 2020 01:24
_hunter написав:Так я, вроде, тоже самое говорил. Или в "скворечники" народ тоже олигархи-монополисты позагоняли под дулами автоматов?
А вы как будто не в курсе, что в подавляющую часть «скворечников» (а это по данным укрстата порядка 80%) ещё в те времена «загоняли», когда коммуналку мог себе позволить любой.
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alter
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