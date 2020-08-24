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Боржникам за комуналку пропонують збільшити штрафи -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 сер, 2020 01:24
_hunter написав:Так я, вроде, тоже самое говорил. Или в "скворечники" народ тоже олигархи-монополисты позагоняли под дулами автоматов?
А вы как будто не в курсе, что в подавляющую часть «скворечников» (а это по данным укрстата порядка 80%) ещё в те времена «загоняли», когда коммуналку мог себе позволить любой.
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alter
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Додано: Чет 27 сер, 2020 07:38
alter написав:
_hunter написав:Так я, вроде, тоже самое говорил. Или в "скворечники" народ тоже олигархи-монополисты позагоняли под дулами автоматов?
А вы как будто не в курсе, что в подавляющую часть «скворечников» (а это по данным укрстата порядка 80%) ещё в те времена «загоняли», когда коммуналку мог себе позволить любой.
Ох уж эти коммунисты-алегархе. Какие они подлые оказывается.
Mind the gap.
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Додано: Чет 27 сер, 2020 08:06
Когда уже начнут декоммунизировать под фундамент совковые постройки, заводы, фабрики,...тот же метрополитен.
Один совок.
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Lion+
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