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Боржникам за комуналку
пропонують збільшити штрафи -...

Боржникам за комуналку пропонують збільшити штрафи -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 01:24

Re: Боржникам за комуналку пропонують збільшити штрафи -...

_hunter написав:Так я, вроде, тоже самое говорил. Или в "скворечники" народ тоже олигархи-монополисты позагоняли под дулами автоматов?


А вы как будто не в курсе, что в подавляющую часть «скворечников» (а это по данным укрстата порядка 80%) ещё в те времена «загоняли», когда коммуналку мог себе позволить любой.
alter
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 07:38

  alter написав:
_hunter написав:Так я, вроде, тоже самое говорил. Или в "скворечники" народ тоже олигархи-монополисты позагоняли под дулами автоматов?


А вы как будто не в курсе, что в подавляющую часть «скворечников» (а это по данным укрстата порядка 80%) ещё в те времена «загоняли», когда коммуналку мог себе позволить любой.

Ох уж эти коммунисты-алегархе. Какие они подлые оказывается.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 08:06

Re: Боржникам за комуналку пропонують збільшити штрафи -...

Когда уже начнут декоммунизировать под фундамент совковые постройки, заводы, фабрики,...тот же метрополитен.
Один совок.
Lion+
 
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  #<1 ... 5678
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