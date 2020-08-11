RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Платити доведеться: голова
НБУ пояснив, що буде з...

Платити доведеться: голова НБУ пояснив, що буде з...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 10:45

Платити доведеться: голова НБУ пояснив, що буде з...

Пропонуємо до обговорення:
Після карантину українцям доведеться в повній мірі повертати кредити. Йдеться як про відсотки, так і про тіло кредиту.

Дивися повний текст Платити доведеться: голова НБУ пояснив, що буде з кредитами після карантину.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89844
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 10:45

Он не понимает, что может такой
Замес запылать, что он даже не может осознать, что банки должники перед потомками тех, кто строил и работал на предприятиях и других объектах, которые пустили под откос, а их
Многие и многие тысячи этих
Объектов.
user86allo2603
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 24.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: yama і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Голова НБУ не бачить причин для побоювань щодо емісії гривні
R2 » Пон 17 сер, 2020 11:36
1 50
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 сер, 2020 15:38
straponesa
АМКУ буде слідкувати, щоб клієнти могли вільно змінювати...
R2 » П'ят 14 сер, 2020 14:00
2 120
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 сер, 2020 16:17
moveton
Падіння економіки України буде глибшим, ніж світової -...
R2 » Вів 11 сер, 2020 08:50
2 235
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 сер, 2020 06:13
Попаданец

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20105)
18.08.2020 11:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.