Після карантину українцям доведеться в повній мірі повертати кредити. Йдеться як про відсотки, так і про тіло кредиту.
Дивися повний текст Платити доведеться: голова НБУ пояснив, що буде з кредитами після карантину.
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Додано: Вів 18 сер, 2020 10:45
Платити доведеться: голова НБУ пояснив, що буде з...
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Дивися повний текст Платити доведеться: голова НБУ пояснив, що буде з кредитами після карантину.
Додано: Вів 18 сер, 2020 10:45
Он не понимает, что может такой
Замес запылать, что он даже не может осознать, что банки должники перед потомками тех, кто строил и работал на предприятиях и других объектах, которые пустили под откос, а их
Многие и многие тысячи этих
Объектов.
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