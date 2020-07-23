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monobank змінить
ключові тарифи

monobank змінить ключові тарифи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 11:01

monobank змінить ключові тарифи

Пропонуємо до обговорення:
monobank анонсував зміни в ключових тарифах з 1 вересня.

Дивися повний текст monobank змінить ключові тарифи.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 11:01

процент на остаток уменьшили более чем на 30% . А ставку по кредиту уменьшили всего на 0,03% ( условно ) точнее даже считать лень сколько это 0,1 от 3,2 , 1/32
yama
 
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