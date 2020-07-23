monobank анонсував зміни в ключових тарифах з 1 вересня.
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Додано: Вів 18 сер, 2020 11:01
monobank змінить ключові тарифи
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Дивися повний текст monobank змінить ключові тарифи.
Додано: Вів 18 сер, 2020 11:01
процент на остаток уменьшили более чем на 30% . А ставку по кредиту уменьшили всего на 0,03% ( условно ) точнее даже считать лень сколько это 0,1 от 3,2 , 1/32
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