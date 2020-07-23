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monobank змінить
ключові тарифи

monobank змінить ключові тарифи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 11:01

monobank змінить ключові тарифи

Пропонуємо до обговорення:
monobank анонсував зміни в ключових тарифах з 1 вересня.

Дивися повний текст monobank змінить ключові тарифи.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 11:01

процент на остаток уменьшили более чем на 30% . А ставку по кредиту уменьшили всего на 0,03% ( условно ) точнее даже считать лень сколько это 0,1 от 3,2 , 1/32
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 11:54

  yama написав:процент на остаток уменьшили более чем на 30% . А ставку по кредиту уменьшили всего на 0,03% ( условно ) точнее даже считать лень сколько это 0,1 от 3,2 , 1/32


Я посчитаю :) На 3%, а не на 0,03%.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 13:03

  summacut написав:
  yama написав:процент на остаток уменьшили более чем на 30% . А ставку по кредиту уменьшили всего на 0,03% ( условно ) точнее даже считать лень сколько это 0,1 от 3,2 , 1/32


Я посчитаю :) На 3%, а не на 0,03%.

суть не меняется там ухудшили на 30% , а тут улучшили на 3% :)

теперь вообще пропал какой либо смысл держать деньги на карте ... и картою же платить .. кешбек по такси раз в два месяца ? ну разве что ...
только доллары и только под матрац \ яблоню в саду
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 13:21

ББ (бывший беня) вообще 5 % учудил. IKEA матрацы продает или в JYSK идти?
Dikoy
 
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