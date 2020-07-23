monobank анонсував зміни в ключових тарифах з 1 вересня.
Дивися повний текст monobank змінить ключові тарифи.
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Додано: Вів 18 сер, 2020 11:01
monobank змінить ключові тарифи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст monobank змінить ключові тарифи.
Додано: Вів 18 сер, 2020 11:01
процент на остаток уменьшили более чем на 30% . А ставку по кредиту уменьшили всего на 0,03% ( условно ) точнее даже считать лень сколько это 0,1 от 3,2 , 1/32
Додано: Вів 18 сер, 2020 11:54
Я посчитаю На 3%, а не на 0,03%.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Вів 18 сер, 2020 13:03
суть не меняется там ухудшили на 30% , а тут улучшили на 3%
теперь вообще пропал какой либо смысл держать деньги на карте ... и картою же платить .. кешбек по такси раз в два месяца ? ну разве что ...
только доллары и только под матрац \ яблоню в саду
Додано: Вів 18 сер, 2020 13:21
ББ (бывший беня) вообще 5 % учудил. IKEA матрацы продает или в JYSK идти?
Додано: Вів 18 сер, 2020 21:21
здравствуй форвард с его 9% від 15 000,01 грн. или газмяс прозапас 10%. Покажем дулю жадному Гороховскому.
Додано: Сер 19 сер, 2020 04:18
На коротких гривнедепо 10% так и осталось. Минус НДФЛ и ВС. Некоторые банки короткие депо уже до 4% уронили, так что нормально.
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