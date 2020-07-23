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monobank змінить ключові тарифи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 сер, 2020 15:55
kemeron1990 написав:
Очевидно Выгода только для банка
Тебя кто-то принуждает платить не более минимального платежа? Заплатить как и ранее 5% не позволяет религия?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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- Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
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