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monobank змінить
ключові тарифи

monobank змінить ключові тарифи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 15:55

Re: monobank змінить ключові тарифи

  kemeron1990 написав:Очевидно Выгода только для банка

Тебя кто-то принуждает платить не более минимального платежа? Заплатить как и ранее 5% не позволяет религия?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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